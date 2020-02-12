Uyuşturucu ikramiyelerine yeni düzenleme

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla uyuşturucu ve uyuşturucu madde elde etmek amacıyla ekilen bitki yakalamalarında ihbarcıya ödenecek ikramiye tutarları yeniden belirlendi. Kararla ödenecek ikramiyeler örgütlü suçlar ve bireysel suçlar olarak ikiye ayrıldı. Buna göre 1 kilogram eroin ve kokainin sahipli yakalamadaki sabit ikramiye rakamı 60 bin, sahipsiz yakalamadaki sabit ikramiye rakamı 12 bin lira olarak belirlendi.

Baz morfinde sahipli yakalamalarda kilogram başına 36 bin, sahipsiz yakalamalarda 7 bin 200 lira ikramiye verilmesi kararlaştırıldı. Bu ikramiye rakamları, kilogram başına esrarda 15 bin ve 3 bin, afyonda 5 bin ve bin, khatta 15 bin ve 3 bin, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmış sentetiklerde 120 bin ve 24 bin, kanun kapsamında yer alan diğer maddelerde 5 bin ve bin lira oldu. Kenevir bitkisinde ise 10 metrekare başına sahipli yakalamalarda 150, sahipsiz yakalamalarda 30 lira verilecek.

KABUL EDİLEN İDDİANAME BAŞINA 500 BİN LİRA İKRAMİYE

Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticaretine ilişkin örgütlü suçlarda, kabul edilen her bir iddianame başına 500 bin lira ikramiye verilecek. Ödenecek ikramiyelerde uygulanacak birim miktar üst sınırı; eroin ve kokainde 8, baz morfinde 14, esrarda 32, afyonda 96, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamına alınmış sentetiklerde 4 kilogram, kenevirde ise 32 bin metrekare olarak belirtildi. Saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetik uyuşturucular ile üretimi resmi izne veya satışı reçeteye bağlı uyuşturucu veya uyarıcı etki doğuran sentetiklerde, üst sınır belirlenmeksizin tüm miktarlar ikramiye kapsamına alındı.

Bireysel suçlarda kabul edilen her bir iddianame başına ise 2 bin 400 veya bin 600 lira ikramiye ödenecek. Buna göre, 50 gram eroin ve kokain, 200 gram esrar, 600 gram afyon, 25 gram sentetik uyuşturucu için 2 bin 400 lira, saflık oranı yetkili laboratuvarlar tarafından belirlenemeyen sentetikler ile üretimi resmi makamların iznine veya satışı reçeteye bağlı sentetiklerde üst sınır belirlemeksizin tüm miktarlara bin 600 lira ikramiye verilecek.

Kararın yürürlüğe girmesiyle, 30 Haziran 2014 tarihli 2014/6544 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırıldı. Kararın yayımlanmasından önceki yakalamalara ilişkin ikramiye ödemeleri, kaldırılan Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre yapılacak.