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SAMSUN (İHA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 17:20 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı

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Uyuşturucu hapla yakalanan şahıs tutuklandı
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Samsun'da narkotik polisinin takibi uyuşturucu hapla yakalanan bir kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişiye uyuşturucu hap sattığı ileri sürülen M.A.K.'yı (22) kovalamaca sonucu yakaladı. M.A.K.'nın uyuşturucu verdiği kişinin yere attığı 5 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şüpheli M.A.K.'nın üzerinde 8 adet, evinde yapılan aramada ise 560 adet sentetik ecza ele geçirildi. M.A.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Polisteki sorgusu tamamlanan M.A.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

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