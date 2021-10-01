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Uyuşturucu doktoruna operasyon

#İstanbul#Narkotik#Uyuşturucu
Uyuşturucu doktoruna operasyon
Çetin AYDIN

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu dünyasında ‘doktor’ diye tanınan İranlı S.M.M.’nin Türkiye’ye geleceği istihbaratını aldı.

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S.M.M. 1 Eylül’de İran’dan İstanbul Havalimanı’na geldi ve doğruca Kumburgaz’daki bir villaya yerleşti. Tüm süreç polisin takibindeydi. Polisler ertesi gün villanın karşısındaki inşaatta işçi olarak işbaşı yaptı. Villadaki her hareket an be an kaydedildi. Giren çıkan tüm araçlar takibe alındı.

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ARABAYI DURDURDULAR

21 Eylül günü uyuşturucu taşıdığı düşünülen bir otomobil villadan çıkarak Sarıyer’e gitti. Takipteki polisler otomobili Sarıyer’de durdurarak aradı. Otomobilin bagajından 17 kilogram metamfetamin çıktı.

Uyuşturucunun Kumburgaz’daki villada üretildiği belirlendi. Bu operasyonun ardından villadakilerin dikkatini çekmemek için inşaat işçisi kılığındaki polislerin nöbet değişimleri yapılmadı. Polisler uyumadan villayı takibi sürdürdü.

Önceki gün villadan çıkış yapan beyaz renkli bir otomobile operasyon yapıldı. Otomobildeki iki kişi kıskıvrak yakalanırken, 17 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu doktoruna operasyon

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VİLLA DEĞİL İMALATHANE

Otomobilin ardından villaya giren polisler 175 kilo 690 gram sıvı metamfetamin, uyuşturucu yapımında kullanılan 9 kilo 840 gram asit ve 2 hassas terazi ele geçirdi. Villadaki iki kişi daha gözaltına alındı. Bu yıl İstabul’da tek seferde en yüksek metamfetaminin ele geçirildiği operasyonla ilgili yakalanan yabancı uyruklu 5 şüpheli de tutuklandı.

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#İstanbul#Narkotik#Uyuşturucu