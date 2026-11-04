Uyuşturucu davasında yeni gelişme: Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkında karar verildi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, iş insanı Steven Sadettin Saran ve spiker Ela Rümeysa Cebeci hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan ayrı ayrı 10 yıldan az olmamak üzere hapis istemiyle dava açılmıştı. İki ismin de soruşturma aşamasında yapılan uyuşturucu testleri pozitif çıkmıştı.

CEBECİ DURUŞMADA

İstanbul 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ela Rumeysa Cebeci ve avukatları katıldı. Steven Sadettin Saran ise duruşmaya katılmadı.

“SARAN, 20 YILDIR HAYATIMDA”

Ela Rümeysa Cebeci kimlik tespitinde, çalışmadığı için geliri olmadığını söyledi. Savunmasını yapmak için kürsüye gelen Cebeci, savcılık aşamasında verdiği ifadesini tekrar ettiğini belirterek, “Suçlamaları kesinlikle reddediyorum, kabul etmiyorum. Sadettin Saran 20 yıldır hayatımda, bir dönem gönül ilişkisi yaşadım, bir dönemde normal arkadaşlığımız oldu. Aramızdaki yazışmalar, birbiriyle flörtleşen, cilveleşen iki insanın şakalaşması, konuşmasıdır. Bir başkasının anlayamayacağı konuşmalardır. İzlediğimiz bazı filmlerin repliklerini dosyaya sundum aramızda geçen konuşmalarda geçen repliklerdir. Bakılınca anlaşılacaktır. Kimseden uyuşturucu madde temin etmedim, kimseye de temin etmedim. Kimseyle uyuşturucu madde kullanmadım. Evimde bulunmadı, kanımda idrarımda uyuşturucu bulunmadı. Operasyonlarda adı geçen partilere katılmadım. Sporcu disipliniyle yaşadım. Üstüme atılı suçları kabul etmiyorum beraatimi arz ediyorum.” dedi.

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“ABD'DE BİR KERE ÇEKTİM BIRAKTIM”

Mahkeme başkanın likit esrarla ilgili sorularına cevap veren Cebeci “Münferit bir denemeydi. Türkiye’de hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Amerika’da münferit bir deneme yaşadım. 1 kere çektim bıraktım. Legal olduğu için orada denedim. Türkiye’de bahsedilen kokainler falan asla görmedim.” dedi.

CEM YILMAZ’A GÖNDERDİĞİ MESAJ SORULDU

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Mahkeme Başkanı, Cem Yılmazla aralarında likit esrarla (THC) ilgili geçen konuşmaları Cebeci’ye soruldu. Cebeci, “Yılbaşı gecesi programa gelecekti Cem, ben de brokoli suyu içiyordum. Aramızda bir geyik döndü. Elimde olan vazol sigaraydı. Bir elimde vazol, bir elimde brokoli suyu… Onun fotoğrafını atmıştım ona, THC’den bahsetmem aramızdaki önceki geyiklere istinadendir. O konuşmaların öncesi de vardı.” diye cevap verdi.

Mahkeme başkanı, Cem Yılmaz’a gönderilen fotoğraftaki sigara için bilirkişi raporu alındığını ve THC esrar içeren elektronik sigara olduğunun tespit edildiğini söyledi. Cebeci bunun üzerine, “Hayır kesinlikle vazoldur.” diye cevap verdi.

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“CİLVELEŞİYORDUK”

Mahkeme Başkanı, Sadettin Saran ile yaptığı whatsapp yazışmalarının bazılarını da Cebeci’ye sordu. Cebeci çoğu konuşma için, “Mahrem bir konu, cilveleşiyorduk” diye cevap verdi. Cebeci, “Aramızda bir dil gelişmişti. Geliştirdiğimiz mizah dilinin yansıması. Birbirimizle bir şey konuşacağım zaman o dili kullanıyorduk. Cilveleşiyorduk.” dedi.

Cebeci bazı konuşmaların ise dizi film repliklerine gönderme yapan konuşmalar olduğunu belirterek, O replikler dosyaya sunuldu. Bizim aramızdaki konuşmalar hep film replikleri. Bizim ilişki yaşama biçiminiz mizah içerikli daha çok.” dedi.

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BULAŞ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Uyuşturucu testinin pozitif olmasına yönelik diyecekleri sorulan Cebeci, “Ben bu süreçte öğrendim. Öfkemden dolayı ATK’yı suçlama noktasına geldim. Filmlerde gördüğüm uyuşturucunun saçımda çıkmasına şaşırdım öfkelendim, ‘tekrar test istiyorum’ dedim. Sonradan öğrendim ki bulaş konusu binlerce insan üzerinde test edilmiş, makalelere konu bir şey. Ben saçıma bulaştığını anladım. Ben içici olsam kanımda ve idrarımda çıkardı. Ben Adli Tıp’tan çıkınca saçıma bulaş olduğunu anladım. O yüzden ATK’ya saygım sonsuzdur.” diye cevap verdi.

Savcı Cebeciye, “Sadettin Saran size uyuşturucu verdi mi veya başkasına temin etti mi?” Diye sordu. Cebeci, “Hayır kesinlikler hayır.” diye cevap verdi.

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SAVCI HAPİS İSTEDİ

Cebeci’nin savunmasının ardından savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci’nin “uyuşturucu madde temin etmek” suçundan 10 yıldan az olmamak üzere hapisle cezalandırılmalarını istedi.

MÜTALAADAN SONRA AĞLADI

Mütalaaya karşı konuşan Cebeci, “Hangi delile dayanarak anlamış değilim, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatimi talep ederim.” diyerek gözyaşlarına hakim olmadı.

BERAAT ETTİLER

Kararını açıklayan mahkeme, Sadettin Saran ve Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki “uyuşturucu madde ticareti” suçunun oluşmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.