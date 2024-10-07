Uyuşturucu çetesine darbe: İran sınırında yakalandılar

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! İran’dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi engelleyen hudut kartallarımız, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirdi.
Van hudut hattında ele geçirilen uyuşturucu madde, Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.
Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2024
İran’dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi engelleyen hudut kartallarımız, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirdi.
Van hudut hattında ele geçirilen… pic.twitter.com/8THwxVaoee