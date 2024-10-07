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Uyuşturucu çetesine darbe: İran sınırında yakalandılar

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#Hudut Kartalları#İran#MSB
Uyuşturucu çetesine darbe: İran sınırında yakalandılar
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2024 14:32

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin İran'dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi engellediğini, yapılan arama tarama faaliyetinde 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

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MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Terör örgütlerinin en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha! İran’dan ülkemize girmeye çalışan 5 kişiyi engelleyen hudut kartallarımız, bölgede yaptıkları arama tarama faaliyetinde 100 kilo 689 gram toz esrar ele geçirdi.

Van hudut hattında ele geçirilen uyuşturucu madde, Gülderen Jandarma Karakol Komutanlığına teslim edildi.

 

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#Hudut Kartalları#İran#MSB

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