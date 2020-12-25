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AFYONKARAHİSAR (İHA)
Haber Giriş: 25.12.2020 - 17:37 | Son Güncelleme:

Uyuşturucu baskını yapılan evden tarihi eser de çıktı

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Uyuşturucu baskını yapılan evden tarihi eser de çıktı
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Afyonkarahisar’da bir adrese uyuşturucu baskını yapan jandarma ekipleri 12 kilograma yakın esrar ve değişik türlerde uyuşturucu maddeler ile birlikte 21 adet tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin ilçesi Özburun beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belde M.K. ve M.G. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ederek sattıkları bilgisini alan ekipler harekete geçerek şüphelilerin kaldığı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramada 21 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje, 11 bin 300 gr kubar esrar, 496 gr reçine esrar, 9 gr kenevir tohumu, 6 gr metamfetamin, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet dedektör ele geçirildi.
Operasyonun ardından M.K. ve M.G. isimli şahıslar gözaltına alınırken, işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, operasyonda eğitimli narkotik köpekleri de kullanıldı.

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