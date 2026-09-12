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Uyuşturucu baronu kriptoyla haberleşmiş

Güncelleme Tarihi:

#İslam Yakut#İstanbul#Avrupa
Uyuşturucu baronu kriptoyla haberleşmiş
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2026 07:00

İRAN ve Afganistan’dan Avrupa’ya eroin, Avrupa’dan Türkiye’ye sentetik uyuşturucu sevkıyatını organize ettiği belirtilen suç örgütünün firari lideri İslam Yakut, İstanbul Sarıyer’de düzenlenen operasyonla önceki gün yakalandı.

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9 yıldır firari olan Yakut’un üzerinde sahte Bulgaristan kimliği bulundu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucu baronunun yakalanmasıyla ilgili açıklama yayınladı.

ROTASI AFGANİSTAN’DAN AVRUPA’YA UZANIYOR

“İslam Yakut’un, 2017 yılından bu yana ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’ ve ‘uyuşturucu madde ticareti’ suçlarından arandığı, yapılan çalışmalarda şahsın uzun süredir yurtdışında ve yurtiçinde saklandığı yerlerden faaliyetlerini sürdürdüğü belirlenmiştir. İslam Yakut’un ‘ANOM ve SKY ECC’ kriptolu haberleşme sistemlerini kullanarak örgüt üyelerine talimat verdiği, liderliğini yaptığı suç örgütünün İran ve Afganistan’dan temin edilen yüklü miktardaki eroin maddesinin Avrupa ülkelerine, Avrupa’dan temin edilen sentetik uyuşturucu maddelerin ise ülkemize yasadışı yollarla sevk ve naklini organize ettiği, bu kapsamda ülkemizde ve Avrupa ülkelerinde ele geçirilen 2 ton uyuşturucu maddeden sorumlu olduğu ortaya çıkmıştır.

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‘SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI’

Söz konusu suç örgütüne yönelik 2024 yılında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyası kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen operasyonda, örgütün diğer lideri Erhan Yakut ile örgüt yönetici ve üyeleri yakalanarak tutuklanmıştır. Örgüt yöneticisi ve üyelerine ait suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlığı değerlerine el konulmuştur. Operasyon kapsamında örgüt lideri İslam Yakut’un yakalanması mümkün olmamış ve şahsın firari olarak aranmasına devam edilmiştir. Şahsın saklandığı adreste yapılan aramalarda, İslam Yakut’a ait Denis Georgıev adına düzenlenmiş sahte Bulgaristan kimlik belgesi ele geçirilmiştir.” 

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#İslam Yakut#İstanbul#Avrupa

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