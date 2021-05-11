Uyuşturucu baronu koronadan öldü

Cemal Nayır, bir dönem uluslararası uyuşturucu kaçakçısı olduğu iddia edilen Urfi Çetinkaya’nın ortağıydı. Ancak bu ortaklık bozuldu.

ZİNDAŞTİ İHBAR ETMİŞTİ

Urfi Çetinkaya, ispiyonculukla suçladığı Nayır’a 2004 yılında Bağcılar’da silahlı saldırı düzenletti. 4 kurşunun hedefi olan Nayır, Urfi Çetinkaya gibi tekerlekli sandalyeye mahkum kaldı. Son olarak Cemal Nayır, 2018’de Şişli’deki silahlı saldırının azmettiricisi olarak tutuklanmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İranlı uyuşturucu baronu Naci Şerifi Zindaşti’nin de aralarında bulunduğu sanıklar hakkındaki iddianamesine göre; Zindaşti 24 Eylül 2007’de Büyükçekmece’de 77 kilo eroin operasyonunda tutuklandı. Zindaşti eski suç ortağı Cemal Nayır ve Parvis Kashavarz Omarabadi’yi ihbar etti. Zindaşti, 21 Ekim 2010’da FETÖ’cü firari Ergenekon savcısı Zekeriya Öz’e ‘Terazi’ kod adıyla ifade vermiş, o dönem tutuklu olan Cemal Nayır’ın 1 milyon dolar rüşvetle serbest kalacağını iddia etmişti.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara