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‘Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım’

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Adana#Uyuşturucu
‘Uyuşturucu baronlarının kökünü kazıyacağım’
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 26, 2023 07:00

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi ziyaret ve halk buluşması için Adana'ya geldi.

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Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda uyuşturucu bağımlılarının aileleriyle toplantı yaptı. Aileler kürsüde söz alarak yaşadıkları sorunları anlattı. Uyuşturucuyu bırakan bazı kişiler de yaşadıklarını dile getirdi. Konuşmaların ardından kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Öyle bir illetle karşı karşıyayız ki, bu illet ile mücadele etmek zorundayız. Eğer bir evde bir uyuşturucu bağımlısı varsa annesi, babası, çocuğunun evladının uyuşturucu kullandığını başkasının bilmesini istemiyor.

YILLARDIR BUNU ARAŞTIRIYORUM

Yıllardır ben bunu araştırıyorum. Üniversitede hocalar araştırıyor. Bu illet bulaştığı andan itibaren evde huzur kalmaz. Bu nedenle benim bir sözüm var. Şimdi, Türkiye özellikle son 10 yılda bütün uyuşturucuların neredeyse merkezi haline geldi. Önce fakir ailelerin çocukları uyuşturucuya alıştırılıyor. Arkasından bunlar torbacı hale getiriyorlar. Ben o yoksul ailelerin derdini çözmek zorundayım bu benim için bir namus sorunudur.

Hapse girmiş uyuşturucu baronlarını bile çıkardılar hapisten. Şimdi sizin düşünmeniz lazım. Ülkeyi bu batağa sokanlara sizin oy vermemeniz lazım. Bunun mücadelesini yapmak zorundayız. Ve beraber yapmak zorundayız. Allah nasip eder sizlerin oylarıyla cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduğumda ilk yapacağım iş uyuşturucu baronlarının kökünü kazımak olacak. Hiçbirisini Türkiye’de tutmayacağım. Hepsini dışarı süreceğim. Buradaysa hepsini yakalayıp hapse attıracağım.” 

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Adana#Uyuşturucu

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