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Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında dövdü!

#Bağcılar #Şiddet#Darp
Uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında dövdü

Bağcılar'da bir anne eline aldığı sopa ile uyuşturucu bağımlısı kızını sokak ortasında dövdü.

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Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL,(DHA) - Olay 20 Eylül Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 4 çocuğu ile yaşam mücadelesi veren bir annenin kızı uyuşturucu bağımlısı oldu. Tüm çabalara rağmen uzun süredir uyuşturucuyu bırakmayan ve sürekli annesine sorun çıkaran kız ile annesinin arasındaki tartışma o gün sokağa taştı.

MÜDAHALE ETMEYİP SEYRETTİLER

Anne eline aldığı sopayla kızını sokak ortasında dövmeye başladı. Bir süre sonra anne yere yatırdığını kızını dövmeye devam ederken çevrede bulunan vatandaşlar da olan biteni seyretmekle yetindi.

O anları evinin penceresinden cep telefonu ile kaydeden bir kişi de, olayı seyredenlere sitem etti. Daha sonra bazı vatandaşların araya girmesinin ardından anne kızını yerde bırakıp gitti.

Yerde yatan kız için ambulans çağrıldı. Ayakta tedavi edilen genç kız da bir süre sonra olay yerinden ayrıldı.

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#Bağcılar #Şiddet#Darp