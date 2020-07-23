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DHA- AA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu

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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı belli oldu
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Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün seçildi.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Hicabi Dursun'un kendi isteğiyle görevinden ayrılması nedeniyle başkanlık için Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Anayasa Mahkemesi Üyesi Burhan Üstün getirildi. 

ÖZGEÇMİŞİ

Burhan Üstün, 10 Ocak 1956'da Polatlı'da doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1979'da mezun olan Üstün, Ankara hakim adayı olarak mesleğe başladı.

Sırasıyla Sivas, Kozan, Çıldır, Oğuzeli, Pazarcık, Taşköprü, Sincan ve Ankara hakimliği görevlerinde bulunan Üstün, 16 Mart 2003'te Yargıtay üyeliğine seçildi.

Üstün, Yargıtay 14. Hukuk Dairesinde görev yaparken 30 Mart 2010'da Cumhurbaşkanı tarafından Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen 3 aday arasından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunca 10 Nisan 2015'te yapılan toplantıda Anayasa Mahkemesi başkanvekilliğine getirilen Üstün'ün, 14 Nisan 2019'da bu görevi sona ermişti. 

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