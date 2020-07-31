Uyurken feci ölüm... Genç çift hayatını kaybetti

Olay, gece geç saatlerde Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Ferhat Uğurlu ve eşi Semra Uğurlu, 2 katlı binanın teras katında uyurken, soba bacası rüzgarın etkisiyle devrilerek üzerlerine düştü. Gürültüyü duyup yukarı çıkan diğer aile bireyleri, çifti kanlar içerisinde bulup, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Uğurlu çifti, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.