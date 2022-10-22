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Uyuma numarası yapan hırsız yine hırsızlıktan yakalandı

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#Hırsızlık#Bursa#Uyuma Numarası
Uyuma numarası yapan hırsız yine hırsızlıktan yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 11:39

Bursa'da hırsızlık için girdiği evin deposunda yakalanan, bu sırada uyuma numarası yapıp, polislere "Ben neredeyim?" diye soran Abdulkadir Y. (24), 4 gün sonra başka bir hırsızlık yaptığı sırada, takip sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen Abdulkadir Y., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kilitli depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırıp bilgi verdikten sonra depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli, uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine "Ben neredeyim?" dedi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda "Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum" diye konuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

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Uyuma numarası yapan hırsız yine hırsızlıktan yakalandı


YİNE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINDI

Dün saat 05.00 sıralarında devriye görevi yapan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bisikletle giden kişiden şüphelendi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, sokak arlarında bisikletle kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan şüphelinin Abdulkadir Y. olduğu tespit edildi. Abdulkadir Y.'nin elinde bulunan çantadan, çalıntı olduğu tespit edilen; matkap, boya tabancası, boru anahtarı gibi inşaat malzemeleri çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hırsızın uyuma numarası tutmadıBursa'da, 74 yaşındaki Hasan Yılmaz’ın evinin depo kısmına giren hırsızlık şüphelisi Abdulkadir Y., yakalanacağını anlayınca depoda bulunan malzemelerin arasına yatarak uyuma numarası yaptı. Polis ekiplerini karşısında gören Abdulkadir Y. “Ben neredeyim?” diyerek tepki gösterdi.
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#Hırsızlık#Bursa#Uyuma Numarası

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