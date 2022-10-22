Uyuma numarası yapan hırsız yine hırsızlıktan yakalandı

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Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Harran Sokak'ta meydana geldi. Hasan Yılmaz’a ait 2 katlı binanın depo kısmına bir kişinin girdiğini gören mahalleli, durumu polise bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler, kilitli depo kapısının pencere kısmında hasar olduğunu tespit etti. Hasan Yılmaz’ı uyandırıp bilgi verdikten sonra depoda inceleme yapan ekipler, kolilerin bulunduğu bölümde şüpheli Abdulkadir Y.’nin yattığını gördü. Kendisini kaldırmaya çalışan polis ekiplerine direnen şüpheli, uyuma numarası yaptı. Bir süre sonra ayağa kaldırılan Abdulkadir Y., polis ekiplerine "Ben neredeyim?" dedi. Gözaltına alınan şüpheli polisin olay yerindeki sorgusunda "Kafam güzeldi, içeri girdiğimde uyuyordum" diye konuştu. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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Dün saat 05.00 sıralarında devriye görevi yapan Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bisikletle giden kişiden şüphelendi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan şüpheli, sokak arlarında bisikletle kaçmaya çalıştı. Takip sonucu yakalanan şüphelinin Abdulkadir Y. olduğu tespit edildi. Abdulkadir Y.'nin elinde bulunan çantadan, çalıntı olduğu tespit edilen; matkap, boya tabancası, boru anahtarı gibi inşaat malzemeleri çıktı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdulkadir Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.