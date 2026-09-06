Uyum haftası yarın başlıyor… Okula alışmanın 10 kolay yolu

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

EYLÜL ayıyla birlikte öğrenciler ve aileler için yeni bir dönem başlıyor. Okulöncesi çocuklar ilk kez ailelerinden ayrılmaya, birinci sınıf öğrencileri daha düzenli ve sorumluluk gerektiren bir okul hayatına, beşinci sınıfa başlayanlar ise farklı öğretmenler ve yeni arkadaşlık ilişkileriyle şekillenen ortaokul düzenine hazırlanacak. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Rehberlik ve Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elif Ulu’ya göre uyum haftasını sadece “okula alışma süreci” olarak değerlendirmemek gerekiyor. Ulu, ailelere uyum haftasıyla ilgili 10 tavsiyesini de şöyle sıralıyor:

AĞLAMASI DOĞAL

Özellikle okulöncesi dönemde çocuğun kapıda ağlaması, ebeveynine sarılması veya okula girmek istememesi doğal bir tepki olarak görülmeli. Bunlar çocuğun ebeveyninden ayrı kalacak olmasından kaynaklanan kaygılar.

Haberin Devamı

VEDA KISA VE NET OLMALI

Okul kapısında uzayan vedalaşmalar çocuğun endişesini artırabilir. Ebeveynin sakin bir ses tonuyla vedalaşması, ne zaman geri geleceğini açıklaması ve söylediği saatte orada olması güven duygusunu destekler.

Gözden Kaçmasın Biraz Berhan Şimşek biraz Melih Gökçek… Haberi görüntüle

OKULDAN GİZLİCE AYRILMAYIN

Çocuk başka tarafa bakarken sessizce okuldan uzaklaşmak o an için vedayı kolaylaştırıyor gibi görünebilir. Ancak çocuk, ebeveyninin haber vermeden kaybolabileceğini düşünerek daha fazla kaygılanabilir. Ayrılık mutlaka açıkça belirtilmeli.

GÜVEN VEREN EŞYASI OLSUN

Okulun izin vermesi halinde evden götürülen küçük bir oyuncak, mendil, anahtarlık veya aileyi hatırlatan başka bir eşya “geçiş nesnesi” görevi görebilir. Bu nesne, özellikle okulöncesi dönemdeki çocuğun kendisini ailesinden tamamen kopmuş hissetmesini önleyebilir.

YAŞANACAKLARI SOMUTLAŞTIRIN

Okulda yapılacakların resimlerle anlatılması, evde okulculuk oynanması, sınıfın ve tuvaletin önceden gösterilmesi çocuğun belirsizlik duygusunu azaltabilir. Çocuk, kaybolduğunda veya yardıma ihtiyaç duyduğunda kime başvuracağını da bilmelidir.

Haberin Devamı

ÖNCELİK HARFLERE DEĞİL, AİDİYETE

Uyum haftasının sonunda kaç harf öğrendiğinden önce okula karşı nasıl bir duygu geliştirdiğine bakılmalı. Kendini sınıfına ait ve öğretmeninin yanında güvende hisseden çocuk, akademik öğrenmeye de daha rahat başlar.

SOMUT SORULAR SORUN

“Bugün okul nasıldı?” sorusu çocuk için fazla geniş olabilir ve çoğu zaman “İyiydi” cevabıyla sonuçlanır. Bunun yerine “Bugün bahçede en çok ne hoşuna gitti?”, “Yanında kim oturdu?”, “Seni güldüren bir şey oldu mu?” gibi cevaplaması daha kolay sorular yöneltilebilir.

5.SINIFTAKİ DEĞİŞİM

Beşinci sınıf öğrencileri dört yıl boyunca alıştıkları tek sınıf öğretmeni düzeninden çıkarak gün içinde farklı öğretmenlerin kurallarına ve beklentilerine uyum sağlamak zorunda kalır. Bu durum başlangıçta zorlayıcı olabilir. Ailelerin ders programını çocukla birlikte önceden incelemesi uyumu kolaylaştırabilir.

Haberin Devamı

ARKADAŞLIK VE KABUL EDİLME

Ortaokula geçiş döneminde arkadaşlar tarafından kabul edilmek, bir gruba ait olmak ve sosyal çevrede kendine yer bulmak daha önemli hale gelir. “Bunda üzülecek ne var?”, “Zamanla arkadaş bulursun” gibi ifadeler yerine çocuğun duygusunu dinlemek gerekir. Çocuğun anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı olabilir.

DESTEĞİ BİR ANDA ÇEKMEYİN

“Artık büyüdün, her şeyini kendin yapmalısın” yaklaşımı çocuğun üzerindeki baskıyı artırır. Bağımsızlık duygusu desteğin bir anda kesilmesiyle değil, kademeli olarak azaltılmasıyla gelişir. Unutulan kitaplar, karıştırılan derslikler veya aksayan sorumluluklar ilk haftalarda sorun edilmemeli.