×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyudukları sırada diri diri yaktı: 1 ölü, 1 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Babaeski#Yangın#Cinayet
Uyudukları sırada diri diri yaktı: 1 ölü, 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2025 21:51

 Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir kadın, boşandığı eşi ve birlikte yaşadığı kadının bulundukları evi uyudukları sırada benzin dökerek ateşe verdi. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Haberin Devamı

Olay, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, B.D., boşandığı eşi C.S. ile birlikte yaşadığı öne sürülen Ç.Ç. adlı kadının bulunduğu eve geldi. B.D. (40), C.S. (46) ve Ç.Ç. (41) uyuduğu sırada benzin dökerek evi ateşe verdi.

BİRİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ, DİĞERİ HASTANEYE KALDIRILDI

Evden yükselen alevleri ve çığlıkları duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, alevlerin arasında kalan C.S.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olay ağır yaralan Ç.Ç. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kırklareli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ KADIN GÖZALTINDA

Dehşet verici olayın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli B.D.'yi yakalayarak gözaltına aldı. C.S.'nin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından morga kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Babaeski#Yangın#Cinayet

BAKMADAN GEÇME!