Uysal yeniden DP Genel Başkanı

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Dün Ankara Atatürk Kapalı Spor ve Sergi Sarayı’nda “Özgür birey güçlü toplum, başka bir Türkiye” sloganıyla düzenlenen kongreye çok sayıda partili katıldı. DP Lideri Uysal, milletin talebi üzerine 6 siyasi parti liderinin Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için bir araya geldiğini belirterek, “Bu masa helalleşmenin zirvesidir. Hiçbir şekilde değiştiremeyeceğimiz dün üzerinden değil, değiştirebileceğimiz yarınki Türkiye üzerinden bu helalleşmeyi yapacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milletinin dirliği, birliği ve beraberliğinin teminatı, milli güvenlik şemsiyesi hukuk, demokrasi ve laikliktir. Herkesin yarınından emin olduğu, rahmetli Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel’in söylediği gibi ‘Çoban Sülü’yü Cumhurbaşkanı yapan eşit fırsatlar ülkesi’ Türkiye’yi yeniden ihdas etmek mümkün.”

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Kongrede tek aday olan Uysal, 801 delegenin geçerli sayılan 798 oyunu alarak yeniden genel başkan seçildi.

DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Divan Kurulu Başkanlığı’na seçildikten sonra, “Rahmetli Demirel’in şapkası olmadan olmaz, ruhu şad olsun” diyerek fötr şapka takarak kongreyi yönetti.