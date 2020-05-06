Uymazsak bedelini öderiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına başkanlık yaptı. Videokonferans yöntemiyle üyelere seslenen Erdoğan, normalleşme adımları sonrası koronavirüsle mücadele başta olmak üzere, meslek odalarının seçim usullerinin değiştirilmesiyle ilgili kanun teklifi ve koronavirüs sonrası dönemde atılacak ekonomik adımlarla ilgili mesajlar verdi. Erdoğan şunları söyledi:

NORMALLEŞME PLANI

“Ülkemizin koronavirüsle mücadelesinde yeni bir safhaya geçtik. Halkımızın ihtiyaçları, kurumlarımızın tespitleri, sağlık bakanlığımız ve bilim kurulumuzun değerlendirmeleri ışığında bu süreci dikkatle yürütmeyi sürdüreceğiz. Yeni dönemde, fiziki mesafe, maske kullanımı, temizlik başta olmak üzere kurallara riayeti en üst düzeyde tutacağız. Normalleşme adımlarını asla aceleye getirmeden, tüm ihtimalleri enine boyuna değerlendirerek atmaya devam edeceğiz.

‘RİSKLERE GİRMEYECEĞİZ’

Kazanımlarımızı riske atacak, salgını yeniden azdıracak risklere girmeyeceğiz. Dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelere göre, Cumhurbaşkanı yardımcımızın koordinasyonunda hazırladığımız planları sürekli güncelleyeceğiz. Rehavete ve karamsarlığı mahal vermeden, ülkemizi inşallah bu salgın musibetinden kurtaracağız. Milletimizin bu konuda bize duyduğu güven ve verdiği destek en büyük güç kaynağımızdır. Halkımızdan bir müddet daha hassasiyetini sürdürmesini bekliyoruz.

Mayıs ayı içinde faaliyetlerine yeniden başlamalarına izin vereceğimiz işletmelerle, buralardan faydalanacak insanlarımıza, kurallara riayet noktasında güveniyoruz. Aksi takdirde tedbirleri yeniden sıkılaştırmak zorunda kalabiliriz. Önümüzdeki hafta gelişmelere göre normalleşme planımızın diğer unsurlarını da açıklayacağız. Kurallara uymaz ve süreci uzatırsak, bunu bedelini de hep birlikte öderiz.”

MESLEK ÖRGÜTLERİNE KADEMELİ DÜZENLEME

◊ Cumhurbaşkanı Erdoğan, meslek kuruluşlarındaki seçim usullerindeki düzenleme ile ilgili dünkü MYK’da parti kurmaylarına “Bu işi hemen bitirin” talimatını verdi. Değişim kademeli olarak yapılacak. Buna göre değişim önce barolar ve tabipler odalarından başlayacak. Ardından ikinci aşamada mühendisler ve mimarlar ile ilgili düzenleme yapılacak. Erdoğan, barolarla ilgili olarak “Herkesin üye olma zorunluluğu onları güçlendiriyor” diyerek üye olma zorunluluğunun kaldırılması gerektiğini ifade etti. (◊ Gizem KARAKIŞ)

ALTUN’DAN SUÇ DUYURUSU

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Arti Media şirketine ait bir internet haber sitesinde Ragıp Zarakolu imzasıyla yayımlanan yazıda, darbe ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik idam tehdidi olduğu iddiasıyla ‘Makus kaderden kaçış yok’ başlıklı köşe yazısıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

ÇELİK: YALANA DAYALI PROPAGANDA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, normalleşme adımlarına ilişkin, “Vakaların sayısının düştüğü, olumsuz rakamların düşmeye başladığı görüldüğünde yeni kolaylaştırmalar gündeme gelecektir” dedi. Çelik, maske dağıtımıyla ilgili CHP’nin eleştirilerine de, “Söylenenler, ‘Elimizde vardı da vatandaşımıza vermedik, yurtdışına gönderdik’ gibisinden tamamen yalana dayalı bir propagandadır” diye yanıt verdi.