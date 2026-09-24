Uykusuzluk hastalığa neden oluyor

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Araştırmada katılımcıların bileklerine takılan ölçüm cihazları ile hangi uyku evresinde oldukları, uykuda geçirdikleri süre, uyku düzensizlikleri takip edildi. Bunun sonucunda uyku düzeninin 156 farklı hastalığın görülme sıklığıyla ilişkisi tespit edildi. Uykusuzluk ya da kalitesiz uyku kalp - damar hastalıklarından parkinsona, Alzheimer’dan selülite kadar birçok soruna neden olabiliyor.

Ayrıca 6 ila 8 saat uyuyanlarda birçok hastalık riskinin en az olduğu görüldü.

‘GEREKTİĞİNDEN AZ UYUMAYIN’

Göğüs Hastalıkları ve Uyku Bozuklukları Uzmanı Prof. Dr. Ceyda Erel Kırışoğlu, “Çalışmada uyku yapısı ve süresi ile 156 hastalığın gelişiminin ilişkili olduğu sonucuna varıldı. REM uykusu denilen artmış rüya uykusu ve derin uyku, birçok hastalığın riskinde belirgin düşüşle ilişkilendirildi. REM uykusu, kalp yetmezliği, hipotansiyon, atriyal fibrilasyon, iskemik kalp hastalığı, multipl skleroz, parkinsonizm ve Alzheimer hastalığı gibi kalp-damar sistemi ve nörolojik rahatsızlıkların riskinde azalma ile ilişkilendirilirken, artmış derin uyku özellikle tip 2 diyabet, uyku apnesi, majör depresyon, parkinson, kalp yetmezliği ve selülit enfeksiyonu riskinde düşüşle ilişkilendirilmiş. Uyku hastalıklarının yanı sıra uyku yoksunluğu, yani vücudumuzun gereksiniminden sürekli daha kısa süre uyumak da hastalık gelişimi ile ilişkilidir”

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‘UZUN UYKU DEPRESYONA SOKUYOR’

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Buse Çağla Arı ise “Araştırmaya göre kısa uyku, özellikle 5 saatin altı kalp yetmezliği, tip 2 diyabet, KOAH, demans ve enfeksiyonlara yatkınlık riskini belirgin şekilde artırıyor. Gece sık uyanma ise madde bağımlılığı, alkol kötüye kullanımı ve eklem hastalıklarıyla ilişkili bulunmuş. Uzun uyku (9 saat üzeri) ise özellikle depresyonla bağlantılı çıkmış. Başlıca sebep uyku apnesi, kronik stres ve kaygı, düzensiz yaşam ve vardiyalı çalışma, aşırı ekran, mavi ışık maruziyeti, kafein-alkol tüketimi, bazı ilaçların kullanımı, ağrılı kronik hastalıklar, huzursuz bacak sendromu ve elbette yaşla birlikte doğal olarak azalan derin uyku ve REM uykusu.”