Uykusunda katledildi

Haberin Devamı

Manisa’nın Yunusemre ilçesi Topçuasım Mahallesi’ndeki 5 katlı bir apartmanın son katında dün saat 11.00 sıralarında, aralarında bir süredir geçimsizlik bulunan 2 çocuk babası Ercan Özer (83), eşi Emine Özer’in (72) evde yatağında uyurken bıçakla boğazını kesti. Emine Özer kanlar içinde kalırken, Ercan Özer’in olayın ardından torununu arayıp, ‘Babaannenizi öldürdüm’ dediği belirtildi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KATİL GÖZALTINA ALINDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Özer’in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri evde inceleme yaparken, şüpheli Ercan Özer gözaltına alındı. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Emine Özer’in cenazesi, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Polisteki ifadesinde eşi Emine Özer ile sürekli tartıştıklarını anlatan Ercan Özer, eşinin kendisini evden göndermek istediğini, sabah namazından sonra kavga ettiklerini daha sonra da uykudayken boğazını keserek öldürdüğünü, kullandığı bıçağı da yıkayarak bulaşıklığa koyduğunu söyledi.