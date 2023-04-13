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Uykularından büyük bir gürültüyle kalktılar: Bomba atıldı sandık

Güncelleme Tarihi:

#Yıldırım#Hakkari#Ev
Uykularından büyük bir gürültüyle kalktılar: Bomba atıldı sandık
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2023 12:45

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, İrinç ailesinin evlerine sağanakla birlikte yıldırım isabet etti. Hasar oluşan evin sahibi Davut İrinç (26), "Büyük bir gürültüyle kalktık. Birden lambalarımızı patladı. Evimiz duman içinde kaldı. Eve bir bomba atıldığını sandık" dedi.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında, ilçeye 10 kilometre uzaklıktaki Dağdibi köyünde meydana geldi. Davut İrinç'in eşi, annesi ve 2 çocuğuyla, uyudukları eve sağanakla beraber yıldırım düştü. Uyanan aile tedirginlikle dışarı çıktı. Evin içine düşen yıldırım, odadaki eşyalara zarar verdi. Can kaybının yaşanmadığı olayı anlatan Davut İrinç, "Büyük bir gürültüyle kalktık. Birden lambalarımızı patladı. Evimiz duman içinde kaldı. Eve bir bomba atıldığını sandık. Kaldığımız odadan çıkınca, diğer odalar harabe halindeydi. Yıldırımla evdeki eşyalarımız zarar gördü. Elektrik panosu patladı. Patlama sesiyle birlikte elektrikli ev eşyalarımızın hepsi yandı. Yıldırımın isabet ettiği odada, o sırada kimse yoktu" dedi.

Uykularından büyük bir gürültüyle kalktılar: Bomba atıldı sandık

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İrinç'in annesi Gülbahar İrinç ise evin duman içinde kaldığını belirterek, "Evimize bomba düştü sandık. Evdeki bir odanın duvarı delindi, eşyalarımız sağa sola savrulmuştu. Beyaz eşyalarımızın hepsi yandı. Aynı zamanda hayvanlarımızın kaldığı ahıra da yıldırım isabet etti. Ahırın tavan kısmı çöktü" diye konuştu.

Uykularından büyük bir gürültüyle kalktılar: Bomba atıldı sandık

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#Yıldırım#Hakkari#Ev

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