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Uykudan önce yemek yemeyin

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Araştırma#Kanser
Uykudan önce yemek yemeyin
Buse ÖZEL
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 07:00

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre haftada en az 4 gün, yatmadan önceki 3 saat içinde yemek yemek kolorektal kanserlere yakalanma olasılığını artırıyor.

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ABD’de bulunan Rush Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin yaptığı araştırmada, geç saatte yemek yiyen ve kolonoskopi yapılan hastalarda kanser gelişme riskinin daha fazla olabileceği ortaya koyuldu. Uzmanlara göre gece geç saatte yemek yendiğinde beyin gece olduğunu düşünüyor, bağırsaklar ise gündüz olduğu algısına kapılıyor ve buna göre çalışıyor. Bu durum da kişinin sirkadiyen ritmini bozuyor. Medipol Üniversitesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral, araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Araştırmada geç yemek yiyenlerin bağırsaklarında adenom bulunmuş. Adenom kanser değildir ancak yüzde 5 ila yüzde 10’u zamanla kansere dönüşür. Fakat bunlar kolonoskopi ile fark edilir ve alınırsa kansere dönüşmez. Akşam az yenmeli ve yatmadan 3-4 saat önce yeme işlemi sonlandırılmalıdır.” 

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#ABD#Araştırma#Kanser

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