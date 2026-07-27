×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uyku problemi nedeniyle tedavi görüyordu: İstanbul'da 43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#Şişli#Ayşe Bilge Ergeneman
Uyku problemi nedeniyle tedavi görüyordu: İstanbulda 43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 27, 2026 10:09

Şişli‘de annesiyle yaşayan Ayşe Bilge Ergeneman (43), oturduğu binanın 3’üncü katındaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Uyku problemi nedeniyle tedavi gördüğü özel hastaneden sabah saatlerinde taburcu edildiği öğrenilen Ergeneman’ın ölümüyle ilgili polis çalışma başlattı. Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Ergeneman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Olay, dün saat 18.10 sıralarında Fulya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayşe Bilge Ergeneman, uyku problemi yaşaması üzerine 1 gün önce Şişli’deki bir özel hastanede tedavi altına alındı. Sabah saatlerinde taburcu edilen Ergeneman, annesiyle yaşadığı eve döndü.

Uyku problemi nedeniyle tedavi görüyordu: İstanbulda 43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

3’ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜ

Akşam saatlerinde Ergeneman, henüz bilinmeyen bir nedenle binanın 3’üncü katındaki evin arka penceresinden düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Ergeneman’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözden KaçmasınMersinde kahreden olay Aynı aileden 5 kişi dalgalarla açığa sürüklendi... Can kaybı 4e yükseldiMersin'de kahreden olay! Aynı aileden 5 kişi dalgalarla açığa sürüklendi... Can kaybı 4'e yükseldiHaberi görüntüle

Uyku problemi nedeniyle tedavi görüyordu: İstanbulda 43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Haberin Devamı

CENAZE ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Cumhuriyet Savcısıyla, olay yeri inceleme ekipleri evde ve sokakta incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Ayşe Bilge Ergeneman’ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

Uyku problemi nedeniyle tedavi görüyordu: İstanbulda 43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Uyku problemi nedeniyle tedavi görüyordu: İstanbulda 43 yaşındaki kadının şüpheli ölümü

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#Şişli#Ayşe Bilge Ergeneman

BAKMADAN GEÇME!