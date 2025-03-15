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Uygur Türkü 2 kişinin Çin'e sınır dışı edileceği iddialarını yalanlama

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#Göç İdaresi Başkanlığı#Çin#Uygur Türkü
Uygur Türkü 2 kişinin Çine sınır dışı edileceği iddialarını yalanlama
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 01:39

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı, Uygur Türkü 2 kişinin Çin’e sınır dışı edileceğine dair haberleri yalanladı.

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Göç İdaresi Başkanlığı, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan, Uygur Türkü iki kişinin Çin’e sınır dışı edileceğiyle ilgili haberlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 'Geri gönderme yasağı' başlığı altındaki 4’üncü maddesi, yabancılar hakkındaki iş ve işlemlerde hassasiyetle uygulanmaktadır. Bu kapsamda hiç kimse işkence göreceği, ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilmemektedir. Bahse konu şahısların Çin’e gönderileceği iddiaları da kesinlikle gerçek dışı olup bugüne kadar hiçbir Uygur Türkü Çin’e gönderilmemiştir. Nitekim A.M. isimli şahıs, kendi talebine istinaden ailesinin bulunduğu bir Batı ülkesine gönüllü olarak gitmiştir. A.A. isimli şahıs hakkındaki gözetim kararı ise 2023 yılında kaldırılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

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#Göç İdaresi Başkanlığı#Çin#Uygur Türkü

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