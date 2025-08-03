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Uygunsuz hareketler iddiasıyla uyaran muhtarı bıçakladı

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#Mahalle Muhtarı#Uygunsuz Hareket#Kastamonu
Uygunsuz hareketler iddiasıyla uyaran muhtarı bıçakladı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2025 15:46

Kastamonu'da mahalle muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, kız arkadaşıyla birlikte parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğunu iddiasıyla uyardığı M.Ö. tarafından bıçaklandı.

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Olay, perşembe günü Saraçlar Mahallesi'ndeki İstiklal Yolu Parkı'nda meydana geldi. Saraçlar Mahallesi Muhtarı Sadettin Küçüktarakçı, parkta uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen çifti uyardı. Çıkan tartışmada M.Ö. adlı erkek, cebinden çıkardığı bıçakla Küçüktarakçı'yı elinden yaraladı. Küçüktarakçı, M.Ö.'yü tutarak elindeki bıçağı aldı. M.Ö., daha sonra tekme ve yumruklarla Küçüktarakçı'ya saldırdı.

Uygunsuz hareketler iddiasıyla uyaran muhtarı bıçakladı

Çevredekilerin araya girmesiyle saldırgan M.Ö., olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralanan Küçüktarakçı, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi edildi. Olayın ardından yakalanan M.Ö. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. (DHA)

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Uygunsuz hareketler iddiasıyla uyaran muhtarı bıçakladı

 

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#Mahalle Muhtarı#Uygunsuz Hareket#Kastamonu

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