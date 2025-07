Uygun fiyat vaadine inanan çift, 1,4 milyon lira dolandırıldı

Haberin Devamı

Nusaybin ilçesinde Desmoid fibromatozis tümörü tanısı konulan Aysel Karadeniz Genç, eşi Çetin ile birlikte bir firmayla sözlü anlaşma yaparak, doğal gaz, kombi ve klima tesisat işi için firma sahibi M.C.’ye 593 bin 794 TL ödeme yaptı. Çift, daha sonra fiyatın uygun olması nedeniyle yakınları için de kredi çekerek, firmaya 1 milyon 161 bin TL daha ödedi.

Çift, şirket yetkililerinin taahhüt ettikleri toplam 6 kombi ve 22 klimanın teslim edilmemesi ve iş yerini kapatıp kayıplara karıştıkları gerekçesiyle, dolandırıldıklarını iddia ederek avukatları aracılığıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

Ödemeyi yaptığı halde hizmet alamadığını belirten Aysel Karadeniz Genç, “Haziran 2024’te doğal gaz eşyalarını satan firmadan, benim evim ile eşimin ailesinin yaşadığı ev için doğal gaz tesisatının çekilmesini, kombi ve klima takılmasını istedik. Her iki eve sıfırdan doğal gaz tesisatı çekilecekti. Kombi ile klima takılacaktı. Sonra bazı akrabalarımız da klima ihtiyaçları olduğu için onlar da sipariş verdiler. Bizde kredi kartı olduğu için taksit imkanı sundular. Biz de taksitlendirdik. Bir kısmını da kredi çekip verdik.

Farklı firmalara ait pos cihazları ve hesap numaralarına havale yaparak ödemeyi gerçekleştirdik. Fakat aldığımız ürünler gelmedi. Ne klimalar geldi ne de evlere doğal gaz tesisatı çekildi. 2024 Kasım ayından beri adam iş yerini kapatıp kayıplara karıştı. Biz hiçbir şekilde ulaşamıyoruz ama ailesi ulaşıyor, fakat bize bilgi vermiyorlar. Bundan dolayı çok mağduriyet yaşadık. Biz paramızı talep ediyoruz. Ben kanser hastasıyım, hastalığım için biriktirdiğim ufak meblağı da kredi kartı borcuna yatırdım. Bu yüzden tedavimi de sürdüremiyorum. Çok zor durumdayım. Bu olaydan ötürü eşimle olan ilişkilerimde dahi zedelenme oldu. Bankalardan paranın iadesi için başvurduk ama sadece bir banka geri ödemeyi yaptı. Diğerleri yapmadı. Yaklaşık 1 milyon 400 bin TL paramız gitti. Olayın hemen ardından suç duyurusunda bulunduk. Ben devletimden yardım talep ediyorum. Bir an önce bu işin çözülmesini istiyorum” dedi.

Çiftin avukatı Gurbet Bilbay ise tüketici hakem heyetine de başvuru yapacaklarını ifade ederek, “Müvekkilim kanser hastası, tümörü var. Tedavi sürecinde böyle bir olay olunca şu an tedavisine bile devam edemiyor. Bununla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Biz tüketici hakem heyetini de başvurmayı düşünüyoruz. Bu insan, benim müvekkilimi kandırdı ve bu yüzden şu an tedavi parasını dahi karşılamıyor. Eşi ile problemler yaşadı, çok zor durumda kendisi. Başka insanları da kandırmadan bir an önce kişinin tutuklanmasını istiyoruz” diye konuştu.

DHA muhabirin ulaşmaya çalıştığı iş yeri sahibi M.C.’nin telefonlarına cevap vermediği, kiraladığı dükkanın kapalı olduğu görüldü.