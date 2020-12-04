Uygulamada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kurusıkı tabanca çıktı

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ve S.T. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.