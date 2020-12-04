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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)
Haber Giriş: 04.12.2020 - 16:59 | Son Güncelleme:

Uygulamada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kurusıkı tabanca çıktı

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Uygulamada durdurulan otomobilden uyuşturucu ve kurusıkı tabanca çıktı
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BOLU'da, polisin uygulaması sırasında durdurulup arama yapılan otomobilde uyuşturucu madde ve kurusıkı tabanca ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde yaptığı uygulama sırasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 15 uyuşturucu hap, 6 gram esrar ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan E.Ç. (23) ve S.T. (28) gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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