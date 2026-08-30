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Uygulama üzerinden çağırıp yakalattı, kendisi de ceza yedi: 'Devletimize kurban olsun'

Güncelleme Tarihi:

#Taksicilik#Korsan Taşımacılık#Erzurum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2026 09:56

Erzurum'da taksicilik yapan Cüneyt Özdemir, mobil uygulama üzerinden korsan taşımacılık yapan kişiyi çağırarak polise yakalattı. Sürücüye 100 bin lira ceza kesilirken taksiciye de korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza kesildi.

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Kent merkezinde yaklaşık 30 yıldır taksicilik yapan Cüneyt Özdemir, cep telefonu uygulamasından korsan taksi çağırdı. Özdemir gelen otomobil sürücüsüne üniversite yurtlarından çocuklarını alıp köye gideceklerini söyledi.

Uygulama üzerinden çağırıp yakalattı, kendisi de ceza yedi: Devletimize kurban olsun

Araca binen Özdemir, yolculuğunu da telefonla görüntüleyerek kayda aldı. İlk adrese gittiklerinde araçtan inen Özdemir durumu polise anlattı.

Uygulama üzerinden çağırıp yakalattı, kendisi de ceza yedi: Devletimize kurban olsun

Trafik polisleri, sürücü U.K.’ye korsan taşımacılık faaliyeti yapmaktan 100 bin TL idari para cezası uygulayarak aracını 60 gün süreyle trafikten menedip sürücü belgesine de 30 gün el koydu. Ekipler, uygulamadan taksi çağıran taksici Cüneyt Özdemir’e de korsan taksi hizmeti aldığı için 3 bin 870 lira ceza yazdı.

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Uygulama üzerinden çağırıp yakalattı, kendisi de ceza yedi: Devletimize kurban olsun

Erzurum’da bir haftadır korsan taksilerle uğraştıklarını söyleyen 2 çocuk babası Cüneyt Özdemir, “Taksi uygulamasına girdim. Çağırdığım taksi geldi, beni aldı. Üniversite yurtlarına giderken polise bildirerek arkadaşı yakaladık. Arabada yolcu olduğum için ceza yedim ama devletimize kurban olsun" dedi.

Uygulama üzerinden çağırıp yakalattı, kendisi de ceza yedi: Devletimize kurban olsun

Uygulama üzerinden çağırıp yakalattı, kendisi de ceza yedi: Devletimize kurban olsun

 

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#Taksicilik#Korsan Taşımacılık#Erzurum

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