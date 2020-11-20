Uygulama sınıfı nedir? İşte uygulama sınıfı hakkında bilgiler...

Okul öncesi eğitim, çocukların bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimini destekleyerek ve iyi alışkanlıklar kazanmasını sağlayarak, onları ilkokula hazırlar.



Okul öncesi eğitim kurumlarını, resmi ve özel anaokulları, anasınıfları ve uygulama sınıfları oluşturur.

Okul öncesi eğitim kurumları, zorunlu ilköğretim çağına girmemiş çocukların eğitimini kapsayan ve isteğe bağlı olan kurumlardır.



Anaokulları, 37 -66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan okullardır.

Ana Sınıfları, 48-66 ay çocuklarının eğitimi amacıyla örgün ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde açılan sınıflardır.



Uygulama Sınıfı, 37-66 aylık çocukların eğitimi amacıyla Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi eğitimle ilgili program uygulayan eğitim-öğretim kurumları bünyesinde açılan sınıflardır.

Okul öncesi eğitim kurumları çocuklara hangi olanakları sunar?

Çocuklara gelişim özellikleri, ihtiyaçları ve çevre şartları doğrultusunda günlük yemek verilir. Çocukların periyodik olarak sağlık kontrolleri yapılır ve sağlıkla ilgili kayıtları tutulur. Özel eğitim gerektiren çocukların eğitimi için gerekli önlemler alınır.