Güncelleme Tarihi:

#Kütahya#Trafik Kazası#Uzman Çavuş
Uygulama noktasında otomobilin çarptığı uzman çavuş Yücel Yeşil şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2025 17:31

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu karşı yöne geçen otomobil, uygulama yapan jandarma ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e (26) çarpıp, şarampole uçtu. Kazada Yeşil şehit olurken, otomobildeki 1’i çocuk, 3 kişi yaralandı. Uzman Çavuş Yeşil’in eşinin hamile olduğu ve iki gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

Kaza, Kütahya-Gediz kara yolunun 40’ıncı kilometresindeki Göynükören kavşağı yakınlarında meydana geldi. Abdullah D.’nin direksiyon kontrolünü yitirdiği 43 ABU 899 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek, uygulama yapan Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekibinden Uzman Çavuş Yücel Yeşil’e çarpıp şarampole uçtu. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Uzman Çavuş Yeşil’in şehit olduğu belirlendi. Otomobilde yaralanan İsmail D., Rukiye D. ve Rüveyda D. ise ambulanslarla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şehit Yeşil’in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Kazayı yara almadan atlatan otomobil sürücüsü Abdullah D., gözaltına alınarak işlemleri için emniyete götürüldü.

EŞİNİN 2 GÜN SONRA DOĞUM YAPACAĞI ÖĞRENİLDİ

1 çocuk babası şehit Uzman Çavuş Yücel Yeşil’in eşinin hamile olduğu ve 2 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi. (DHA)

#Kütahya#Trafik Kazası#Uzman Çavuş

BAKMADAN GEÇME!