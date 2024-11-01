×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Uygulama noktalarını paylaşmak için WhatsApp grubu kuran 13 şahıs gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#Hatay Emniyet Müdürlüğü#Hatay#Whatsapp
Uygulama noktalarını paylaşmak için WhatsApp grubu kuran 13 şahıs gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2024 22:45

Hatay’da suçlu ve alkollü şahısların kaçması için uygulama noktalarını sosyal medya gruplarında paylaşan 13 şahıs gözaltına alındı.

Haberin Devamı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yerinin ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu grupta paylaşıldığını tespit etti.

Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Hatay Emniyet Müdürlüğü#Hatay#Whatsapp

BAKMADAN GEÇME!