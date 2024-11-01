Uygulama noktalarını paylaşmak için WhatsApp grubu kuran 13 şahıs gözaltında

Haberin Devamı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Emniyet Müdürlüğü ekipleri; İskenderun, Belen ve Arsuz ilçelerinde yapılan denetim ve uygulamaların yerinin ve konumunun, yaklaşık 800 kişinin olduğu grupta paylaşıldığını tespit etti.

Durum üzerine harekete geçen polis ekipleri, grup üzerinde yer bildirimi ve bilgi paylaşımı yapan toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye çıkartılan şüphelilerin savcılıktaki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.