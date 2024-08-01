‘Uygulama dersi’nden konu nikaha geldi

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Seval Durak, hikâyelerini şöyle anlattı:

TESADÜFLERLE AŞK

“Üçüncü sınıfta Kütahya 80. Yıl Özel İdare İlkokulu’nda staja gönderildik. Sınıfımız 90 kişiydi ve ikimiz tesadüf eseri aynı okula denk gelmiştik. Normal arkadaş olarak staja gidip gelmeye başladık. Dördüncü sınıfta ise yine ‘öğretmenlik uygulaması’ dersi kapsamında staja gidecektik. Düşük bir olasılık olmasına rağmen yine o kadar kişi arasından ikimiz Kütahya Şeker İlkokulu’na denk geldik. Üst üste gelen bu tesadüflerin bizi mesleğimize yaklaştırırken aynı zamanda mutluluğa da götürdüğünün o zamanlar farkında değildik.

‘AMELIE’ REPLİĞİ

Okuldaki öğretmenler ne kadar uyumlusunuz diyorlardı. Bu yakıştırmalarla birbirimize bakışımızı değiştirdi. ‘Amelie’ filminde ‘İki insana birbirlerine âşık olduklarını söylersen olurlar’ diye bir replik vardı. Bizimki de o hesap oldu. Sonrasında arkadaşlığımız duygusal bir ilişkiye doğru evrildi. Evlenirken düğün arabasının arkasına da ‘Öğretmenlik uygulaması dersi alacaktık. Konu nereye geldi’ diye yazdırdık.”

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HAYALLERİ AYNI OKULA DÜŞMEK

- Şu an biri İstanbul’da diğeri Van’da görev yapan çift, bu ay eş durumundan tayin isteyecek. Doğukan Durak, “Ya ben İstanbul’a gideceğim ya da Seval, Van’a gelecek. Şehir seçiyoruz ama okul seçemiyoruz. Şimdiki dileğimiz stajlarda olduğu gibi yine aynı okula düşmek” dedi.