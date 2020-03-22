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Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 22.03.2020 - 12:09,Son Güncelleme:/

Uygulama bugün başladı! İstanbul'da temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı

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Uygulama bugün başladı! İstanbul'da temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı
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İstanbul meydanlarının temizliğinden sorumlu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), temizlik işçilerine Corona Virüse karşı beyaz tulum, maske ve eldiven dağıttı. 

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  • İstanbulda temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı
  • İstanbulda temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı
  • İstanbulda temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı
  • İstanbulda temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla işlerini bu koruyucu kıyafetler ve maskeler yapmaya başladı. Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlisi Ali Osman Başar, "Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle'' dedi

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise ''Bu hijyen amaçlı. Corona Virüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz'' diye konuştu.

Uygulama bugün başladı İstanbulda temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı

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