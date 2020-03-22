Uygulama bugün başladı! İstanbul'da temizlik işçileri tulum, maske ve eldivenle çalışmaya başladı

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Temizlik işçileri, bugünden itibaren başlayan uygulamayla işlerini bu koruyucu kıyafetler ve maskeler yapmaya başladı. Galata Köprüsü üzerinde balık tutanların arasında beyaz tulumuyla dikkat çeken temizlik görevlisi Ali Osman Başar, "Bu kıyafetlerle bugün itibariyle çalışmaya başladık. Daha önce de korunaklıydı ama bu ekstra virüs sebebiyle'' dedi

Sami Kinyas adlı temizlik işçisi ise ''Bu hijyen amaçlı. Corona Virüse karşı önlem almak amaçlı. İnsanlarımıza karşı daha iyi temizlik yapmak için. Kıyafetler gayet rahat, esnek bir şekilde çalışabiliyoruz'' diye konuştu.