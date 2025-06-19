Uygar toplumun düşmanı... Trende sigara içti, kapıları engelledi, güvenlik görevlisini yumruğuyla öldürdü

Haberin Devamı

İZMİR’de pazartesi günü saat 17.00 sıralarında, iddiaya göre, İzmir Banliyö Sistemi’ne (İZBAN) binen Mehmet Dinçer (37), Havalimanı İstasyonu’nda trende sigara içip diğer yolcuları rahatsız etti, kapıları tutarak trenin hareket etmesini engelledi. Bunun üzerine vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Vatandaşların ihbarı üzerine Mehmet Dinçer, Cumaovası İstasyonu’nda güvenlik görevlileri tarafından trenden indirildi. Dinçer, kendisini uyaran güvenlik görevlileri Seydihan Alsaç (44) ile H.K.’ye (37) saldırıda bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Mehmet Dinçer polis tarafından gözaltına alınırken, Seydihan Alsaç ile H.K. ise sağlık ekiplerince Gaziemir Nevvar Salih İşgören Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Seydihan Alsaç, hayati tehlikesi nedeniyle Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. 7 yıldır İZBAN’da güvenlik görevlisi olarak çalışan Alsaç, önceki akşam saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Alsaç’ın 1.5 yıl önce ameliyatla kalp kapakçığının değiştiği ve aldığı yumruk darbesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Haberin Devamı

Seydihan Alsaç, 7 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu.

BAYRAMDA TAHLİYE EDİLMİŞ

Olay sırasında madde etkisinde olduğu öğrenilen Mehmet Dinçer sevk edildiği adliyede tutuklandı. Dinçer’in ‘hırsızlık’, ‘hakaret’ ve ‘memura mukavemet’ gibi 7 ayrı suçtan kaydı bulunduğu, daha önce İZBAN’da buna benzer iki ayrı olaya daha karıştığı ve tutuklanıp bayramda cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Seydihan Alsaç’ın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Alsaç, dün İzmir Buca Yıkık Kemer Ulu Camii’nde ikindi namazından sonra Yeni Buca Mezarlığı’nda gözyaşları içinde toprağa verildi. Güvenlik görevlisi Seydihan Alsaç’ın kardeşi Ayhan Alsaç (43), “İZBAN’da yaşanan bu tür olayların artık son bulmasını istiyoruz. Madde bağımlısı kişilere yönelik gerekli müdahalelerin yapılması gerekiyor. Kardeşimin ölümüne neden olan şüphelinin en ağır cezayı almasını istiyoruz. Peşini bırakmayacağız” diye konuştu.

Haberin Devamı

‘POLİS DESTEĞİ ŞART’

TÜRK-İŞ’e bağlı Güvenlik-İş Sendikası İş Yeri Temsilcisi Uğur Başak da “Madde etkisinde olan bir yolcu için anons geliyor ama bu güvenlik görevlisinin tek başına müdahale edebileceği bir konu değil. Bu tür durumlarda polis desteği şart. Daha önce bıçaklanan birçok arkadaşımız oldu. Şimdi ise bir meslektaşımızı kaybettik. Önlem alınması için illa birinin ölmesi mi gerekiyordu?” dedi.