Üye sayısı azalıp masraflar artınca İTÜ yönetimi şikayetçi oldu: 8 çalışan dolandırıcılıktan gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na üniversite yöneticilerinin yaptığı şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda üniversitenin yöneticileri, spor tesislerinde kayıtlı üye sayısı azaldığının görülmesine rağmen, giderlerin hızla yükseldiği, spor alanlarının aşırı kalabalık olduğu belirtildi.

POLİS KULLANILAN HAVLU SAYISINDAKİ ARTIŞI FARK ETTİ

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları araştırmada spor tesislerine üyelik işlemleri için Üniversite iştiraki olarak kurulan şirket çalışanlarını takibe aldı. Yapılan çalışmalarda Üniversitenin spor tesislerine son aylarda neredeyse yok denecek kadar üye kaydedildiğini, bu rağmen havlu, duş gibi giderlerinde büyük artış yaşandığı tespit edildi. Özellikle tesislerde kullanılan havlu sayısının, kağıt üzerinde gözüken üye sayısından çok fazla olduğunu belirledi.

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4 ,4 MİLYON LİRALIK VURGUN ORTAYA ÇIKTI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri incelemeye aldıkları şirket çalışanlarının ödemenin yapıldığı internet sitesi üzerinden üniversiteye ait İBAN numaralarını, kendi şahsi hesaplarının İBAN numarası ile değiştirdiklerini, bu sayede ödenen üyelik aidatlarının kendi hesaplarına gelmesini sağladıklarını tespit etti. Yapılan incelemede şüphelilerin üniversiteyi 4 milyon 400 bin lira zarara uğrattıkları belirlendi.

ŞİRKET MÜDÜRLERİ, YÜZME ANTRANÖRLERİNİN ARALARINDA BULUNDUĞU 8 ŞÜPHELİ GÖZLATINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler gerekli delillerin toplanmasının ardından şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Şirket yöneticileri G.K. ile M.İ.’nin aralarında bulunduğu biri kadın 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınlar arasında yüzme antrenörleri, spor uzmanları büro memurları ile kısa süre önce dolandırılan üniversitede çalışırken işten çıkarılan ve özel bir üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlayan bir kişinin bulunduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

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Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda şirket yöneticisi G.K.’ya bağlı çalışan kişilerinde İBAN bilgilerini kullanarak para topladığını tespit etti. Şirket yöneticisi G.K. poliste susma hakkını kullanırken, diğer şüphelilerin hesaplarına gelen paraları çekerek G.K.’ya teslim ettiklerini, dolandırıcılık olayından haberleri olmadıklarını iddia ettiler. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.