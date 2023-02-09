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Uydu görüntüleri ve İHA'lar ile hasar tespit çalışması

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#Deprem#Uydu Görüntüleri#Hasar Tespit Çalışmaları
Uydu görüntüleri ve İHAlar ile hasar tespit çalışması
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2023 12:17

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntü ve koordinat bilgilerinin, depremde hasar gören 10 ilden 12 İHA, dronlar ve uyduyla alınan görüntüler ile karşılaştırılarak hasar tespit çalışması yapıldığını duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; depremden etkilenen 10 il için uzman ekiplerle hasar tespit çalışmaları karadan ve havadan sürdürülüyor. Depremde hasar gören 10 ilde karadan yapılan hasar tespit çalışmalarının yanı sıra anlık alınan uçak İHA, dron ve Göktürk uydu görüntüleriyle de dijital şehir ikizi görüntüleri karşılaştırılarak ön hasar tespit çalışmalarına katkı sağlanıyor.

Bakanlık Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Koordinasyon Merkezi'nden yürütülen çalışmalar kapsamında; 81 ilde tamamlanan 3 boyutlu dijital şehir ikizi teknolojisiyle elde edilen görüntüler ve koordinat bilgileri, 10 ilden 12 İHA, dronlar ve uyduların aldığı görüntülerle karşılaştırılarak hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Dijital şehir ikizi teknolojisiyle hasar gören binaların kadastro ve Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ndeki (MAKS) numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, ATLAS sistemine entegre ediliyor ve bu sayede yıkık binalarda ikamet eden kişi sayısına depremde görevli tüm ekipler erişebiliyor.

Uydu görüntüleri ve İHAlar ile hasar tespit çalışması


KURUMLARLA EŞ GÜDÜMLÜ ÇALIŞMA

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Açıklamada, hasar tespitlerinin kurumlarla eş güdümlü gerçekleştirildiği belirtilerek, şöyle denildi:

"MAKS numarataj ve nüfus verileri ile sisteme eklenen ihbar verileri eşleştirilerek, ATLAS sistemine entegre edilmiştir. İlgili veriler, depremde görevli tüm ekiplerimizin kullanımına açılmıştır. Bu çerçevede, Genelkurmay Başkanlığı tarafından sağlanan veriler ile Göktürk uydu verileri, Harita Genel Komutanlığı uçaklarından elde edilen veriler ve Aksungur İHA görüntüleri afet bölgesinde yapılan çalışmalarda aktif rol oynamıştır. Yine Bakanlığımız Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, özel sektörden 12 firmanın 12 insansız hava aracıyla, afet bölgesinde yer alan 10 ilimizde hassas görüntülerin alınması çalışmaları devam etmektedir. Bakanlığımızda oluşturduğumuz koordinasyon merkezinde yapılan kapsamlı çalışmalar ile bölgedeki binalara ait kadastro ve tapu bilgileri ile bağımsız bölüm ve kişi sayıları sistemimize entegre edilmiştir. Görev alanımızda yapılan çalışmalar ile ihtiyaç duyulacak tüm alanlardaki tüm alanlardaki yıkık ve çökük binalar için verilere erişim sağlanmıştır."

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#Deprem#Uydu Görüntüleri#Hasar Tespit Çalışmaları

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