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Uydu fotoğrafı ile akılalmaz dolandırıcılık! Bu tuzağa düşmeyin

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#TRABZON#Arsa#Emlak
Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2023 09:42

Dolandırıcılar e-Ticaret sitesinden yeni bir yönteme imza attı. Trabzon'da, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan araziyi almak isteyip, uydu fotoğraflarına inanarak kapora verdikten sonra 3 bin TL'si dolandırılan Yılmaz Çan (43), "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil" dedi.

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İnşaat sektöründe çalışan Yılmaz Çan, e-Ticaret sitesine girerek, 1 milyon 200 bin TL'ye satılan Boztepe Mahallesi'ndeki 5,5 dönümlük araziyi almak istedi. Satış ilanına tıklayan Çan, telefonla irtibat kurup, tapu ve kimlik bilgilerinin yer aldığı görselleri kendisine mesajla gönderen G.D.'nin banka hesabına arsa karşılığı 3 bin TL kaparo yatırdı.

Satış işlemlerinde G.D.'ye ulaşamayıp, ilanın da kaldırıldığını görünce dolandırıldığı anlayan Çan, suç duyurusunda bulundu. Soruşturma kapsamında, kentte ayrıca 5 kişinin de aynı yöntemle dolandırılmaktan son anda kurtuldukları belirlendi.

'İLANI KALDIRINCA DOLANDIRILDIĞIMI ANLADIM'

Yatırım amacıyla arazi almak istediğini belirten Yılmaz Çan, "Mesajla görüşmemizde arsanın kendisine ait olduğunu söyleyip tapu fotokopisi, e-Devlet bilgilerini ve kimliğini paylaştı. İlanın bilgilerini parsel sorgulamadan baktım. Bilgilerin örtüştüğünü görüp, güvendim. 3 bin TL kaparo isteyince işlemlerin hızlı ilerlemesi için yatırdım. Ertesi gün numarayı aradığımda ulaşamadım ve engellediğini fark etti. Siteden de ilanı kaldırınca dolandırıldığımın farkına varıp, suç duyurusunda bulundum" dedi.

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Uydu fotoğrafı ile akılalmaz dolandırıcılık Bu tuzağa düşmeyin

'GÜZEL BİR ARSA ALDIĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM'

Başkalarının da dolandırılmaması için uyarıda bulunan Çan, "Bu dolandırıcılar, en kıymetli lokasyonları belirleyip, 'Google Earth' üzerinden arazinin resimlerini ekleyerek inandırıcılığını had safhaya çıkarıyor; inanmamak elde değil. İlanlarda lokasyona göre fiyatı makul tutuyorlar, istediği rakamlar da depozito olarak çok büyük meblağlar değil.

Uydu fotoğrafı ile akılalmaz dolandırıcılık Bu tuzağa düşmeyin

Güzel bir arsa aldığımı düşünüyordum, maalesef dolandırıldım. Muhtemelen benim gibi bu ya da benzer arsa için kaparo yatıranlar vardır" diye konuştu.

Uydu fotoğrafı ile akılalmaz dolandırıcılık Bu tuzağa düşmeyin

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'İLANLARI KALDIRMAMALARI TAZMİNAT SEBEBİ'

Avukat Murat Şahinkaya da e-Ticaret sitesinde açılan sahte ilanlardan arazi almaya çalışan 5 müvekkilinin son anda dolandırılmaktan kurtulduğunu söyledi. Şahinkaya, "Aynı ilana başvuran birçok kişi oldu. Bu ve benzeri ilanlardan arazi almak isteyen 5 kişiden kaparo istemişler.

Uydu fotoğrafı ile akılalmaz dolandırıcılık Bu tuzağa düşmeyin

Sorgulamasını yapıp, şahısların sahte kişiler olduğunu fark edip, kaparo göndermelerini engelledim. Bu siteye de konuyla ilgili şikayette bulunduk. Normalde şikayet sonrası ilanları kaldırmamaları da ayrıca tazminat sebebidir" dedi.

Uydu fotoğrafı ile akılalmaz dolandırıcılık Bu tuzağa düşmeyin

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