Uyarının ‘kral’ı

Adana’da artan koronavirüs vakalarına ve tüm uyarılara rağmen halen maskesiz gezenler var. Tiyatro ve dizi oyuncusu Hüseyin Şen (65), kentin en işlek noktalarında maske takmayan vatandaşları uyarmak için bir proje hazırladı. Diktirdiği kral kostümüyle sokak sokak gezen Şen, bu şekilde farkındalık oluşturmak istiyor. Şen, “Ben sokak sokak gezip maske uyarısı yapıp maske dağıtıyorum. Bazı vatandaşlar bileğine, koluna ve çene altına maskeleri takıyor. Ben de onlara ‘Kardeşim bu maske aksesuar değil. Doğru şekilde takıp hem kendini hem de çevrendekileri koru’ diyorum. İnsanlar ‘Bana bir şey olmaz’ diyorlar. Sana olmayabilir ama yanındakine zarar veriyorsun” diye konuştu.

MASKEYİ CEBİNE KOYDU

İnönü Caddesi’nde dolaşarak maske takmayanları uyaran Şen, bir gence de maske verdi. Vatandaşın yüzüne taktığı maskeyi Şen’in yanından ayrıldıktan birkaç metre sonra çıkartıp cebine koyduğu görüldü. Maskesini çenesinin altına takan bir seyyar satıcı ise “Yeter artık maske takmaktan bıktık, usandık. Siz dua edin çeneme takmışım. Artık öleceksek ölelim, ne yapalım yani” dedi. Çarşıda maskesiz dolaşan bir vatandaş da basın mensuplarını görünce maske taktı. Bu kişi, “Neden maske takmıyorsun?” sorusuna, “Maske takılacak bir durum yok. Koronavirüse inanmıyorum. Çok fazla tanıdığım var ve hiçbiri virüse yakalanmadı. Ben gözümle görmediğime inanmam” cevabını verdi.