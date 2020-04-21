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Oğuzcan YAZAR/İSTANBUL(DHA)
Haber Giriş: 21.04.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Uyarıları dinlemediler! Bu sabah böyle görüntülendiler

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Corona Virüs salgını nedeniyle sahil şeritlerinin yasaklanmasına rağmen Beşiktaş Bebek Sahili'nde yürüyenler ve spor yapanlar dikkat çekti.

Corona Virüs salgınıyla mücadele kapsamında sahil şeritlerinde yürüyüş yapmak, balık tutmak ve spor yapmak gibi faaliyetler yasaklanırken vatandaşlara evde kalmaları yönünde çağrılar yapıldı. Ancak yapılan tüm çağrılara rağmen Beşiktaş'ta vatandaşlar sahile inerek yürüyüş yapmayı sürdürdü. Sosyal mesafe kuralına da uymayan vatandaşların maskesiz ve eldivensiz Bebek Sahilinde yürüyüş yapmaları kameralara yansıdı.

Uyarıları dinlemediler Bu sabah böyle görüntülendiler

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