Uyarıları dinlemediler, böyle görüntülendiler

İçişleri Bakanlığı tarafından Corona Virüs tedbirleri kapsamında sahillerde oturmak, spor ve yürüyüş yapmak yasaklanmıştı. Havanın sıcak olması ve sokağa çıkma yasağına saatler kalması nedeniyle vatandaşlar, Tarabya ve Emirgan sahillerine akın ettiler.

Banklarda oturanlar İstanbul Boğazı'na doğru fotoğraf çektirdiler. Bir aile, yasağa uymayarak sahile çocuklarıyla geldi. Bir diğer kişi ise sahilde balık tutarken zabıta görevlilerine yakalandı. Zabıta görevlilerinin uyardığı vatandaş sahilden ayrıldı. Öte yandan bir vatandaş sahil yolunda bisiklet sürerken diğer bir kişi ise paten kaydı. Sahil şeridinde sosyal mesafeye uyulmadı görüldü.