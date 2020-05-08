Uyarılara yüz çevirmek büyük vebal

Twitter’dan açıklama yapan Bahçeli, özetle şunları kaydetti: “Türkiye büyük bir musibetle mücadele ediyor. Başarısız olmamızı isteyenler var. Vaka ve vefat sayısının artmasını içten içe dileyenler var. Yeni normalin tesis ve temini maksadıyla hükümet canla, başla, samimiyetle, özveriyle, titizlikle görevini yerine getirmektedir. Bunaldım, bıktım, sıkıldım, yoruldum bahaneleriyle kendimizi sokaklara bırakıp toplum sağlığını riske atamayız. Kontrollü hayat bundan sonra yegane çözümdür.

AVUÇLARINI YALAYACAKLAR

Sağlık Bakanlığımız gece demiyor, gündüz demiyor. Sağlık çalışanlarımız fedakârca, adanmış ve anıtlaşmış şekilde salgınına engel olmaya gayret ediyor. Kazanımlarımız boşa çıkarsa, ‘aman sende’ denirse, Türkiye vahim bir uçuruma savrulacaktır. Virüsün bulaşıcılık özelliğini ciddiye almadan toplumsal hayatın içine telaşla karışmak, çağrı ve uyarılara yüz çevirmek, bilinsin ki, büyük bir vebaldir. ‘Bana bir şey olmaz’ diyenlere de, dilemeyiz ama her an bir şey olması kaçınılmazdır. Evde kalmak, solunum cihazına bağlı olarak hastanede yatmaktan çok daha iyidir. Hastalıktan fayda uman, Türkiye’nin çöküşü ve toplumsal infiali için alavere dalavere içinde olanlar sadece avuçlarını yalayacaklardır. Türkiye COVID-19 badiresinden kurtulacaktır."