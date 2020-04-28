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Hasan YILDIRIM İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 28.04.2020 - 15:26,Son Güncelleme:

Corona virüs uyarılarına aldırış etmediler

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Corona virüs uyarılarına aldırış etmediler
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İstanbul'da corona virüs tedbirleri kapsamında uzun süredir sakin olan İstiklal Caddesi'nde bugün yoğunluk yaşanıyor.

Corona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler nedeniyle Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bir süredir sakinlik vardı. Ancak havanın da güzel olması nedeniyle bugün yoğunluk yaşanıyor.

Bazı vatandaşlar sosyal mesafe kuralına uyarken bazıları ise sosyal mesafe kuralına uymadan İstiklal Caddesi'nde dolaştı. Beyoğlu Belediye Zabıta ekipleri de cadde üzerinde gezerek sosyal mesafe kurallarına uymayanları uyardı.

Corona virüs uyarılarına aldırış etmediler


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