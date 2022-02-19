Uyarılara aldırış etmedi! Ters yönde kilometrelerce gitti

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Olay, geçtiğimiz gün öğlen saatlerinde Pendik’te meydana geldi. Bağlantı yolunda otomobiliyle ters yönde giden kimliği belirsiz sürücü, trafiği tehlikeye düşürdü. Akan trafikte ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsünü gören sürücüler, panik yaşadı.

Sürücüler, kaza riski oluşturan sürücüyü selektör yaparak ve korna çalarak uyarmaya çalıştı. Ancak sürücü, uyarılara aldırış etmeden ters yönde hızla ilerlemeye devam etti. Şans eseri herhangi bir kazanın yaşanmadığı o anlar bir sürücünün cep telefonuyla kaydedildi.