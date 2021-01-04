Uyarılar peş peşe geliyor... "Bu gece saatlerinden itibaren..."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'Ege Bölgesinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saatlerinden itibaren yarın (05.01.2021 Salı) sabah saatlerine kadar İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum oluşma riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır' denildi.

AFAD'DAN KRİTİK UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da Twitter hesabından şu uyarıda bulundu:

"Bu gece saatlerinden itibaren, İzmir, Aydın, Manisa ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batısında kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun."

EGE DENİZİ'NDE AKŞAM SAATLERİNDE FIRTINA BEKLENİYOR

Ege Denizi'nde akşam saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ege Denizi'nde akşam saatlerinde güney ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına tahmin ediliyor.

Gece saatlerinde ise açıklarda genellikle güneybatıdan esmesi öngörülen fırtınanın, salının ilk saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Ulaşımda aksamalara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekiyor.

METEOROLOJİNİN YAĞIŞ UYARISI ÇİFTÇİYE UMUT OLDU

Meteorolojinin "yağış uyarısı" çiftçiyi sevindirdi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü son değerlendirilmesinde, Trakya için sağanak tahmininde bulundu.

Beklenen yağışların hem sulama için kullanılacak barajlara hem de toprağa iyi geleceğinden umutlu olan çiftçi, son yağış uyarısını sevinçle karşıladı.

SON YILLARIN EN KURAK GÜNLERİ

Son yılların en kurak döneminin yaşandığı Trakya'da, kuraklık, nehir seviyeleri ve baraj doluluk hacimlerinde de görülüyor.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, 1 milyar 115 milyon 740 bin metreküp depolama hacmine sahip 14 barajın su seviyesi 373 milyon 259 bin metreküp olarak ölçüldü.

Seviyesi en çok düşen barajlardan biri de Kayalıköy Barajı.

Edirne'ye de içme suyunun sağlandığı Kayalıköy Barajı'ndaki su seviyesi ise yüzde 6 seviyelerine geriledi.

"BARAJIMIZIN SUYUNUN ARTMASINI UMUT EDİYORUZ"

Baraja adını da veren köyün muhtarı Cengiz Yürekli, AA muhabirine, son 15 yılın en kurak yılının yaşandığını söyledi.

Kuraklık nedeniyle barajdaki su seviyesinin gerilediğini anlatan Yürekli, gelecek yağışlarla barajın su seviyesinin artacağına inandığını ifade etti.

Bölge için yaklaşık 1 hafta sağanak tahmini olduğunu belirten Yürekli, "Kayalıköy Barajı, geçen yıl kurak gitmesi, bu yıl da yağışların olmamasından dolayı şu anda yüzde 6 civarına düşmüş durumda. Bölgemizde etkili olması beklenen yağışlarla barajımızın suyunun artmasını umut ediyoruz. Çiftçinin zaten kuraklıktan sıkıntısı vardı. Bir de su seviyesi de düşünce sulamada bu sene kısıtlı oldu." diye konuştu.

Yürekli, yağışların devam etmesi ile barajların da su seviyesinin artacağına inandığını belirtti.

Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan ise yağış tahminlerinin çiftçiyi umutlandırdığını belirtti.

Şaylan, beklenen yağışların hem ekili alanlara hem de barajlara katkısının olacağına inandığını ifade etti.

Çiftçi Muzaffer Bayram ise son yağışların tarım alanlarına ilaç gibi geldiğini belirterek, hafta boyu beklenen yağışların da katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

DOĞU ANADOLU'DA GECE EN DÜŞÜK SICAKLIK KARS'TA ÖLÇÜLDÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında 21 dereceyle Kars'ta kaydedildi.



Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın az bulutlu ve açık geçeceği bölgede, sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üstünde seyredeceği bölgede, rüzgar güneyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı nedeniyle, başta sürücüler olmak üzere, vatandaşlar ile yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 21, Ardahan'da 17, Ağrı'da 15, Erzurum'da 10, Iğdır'da 8, Erzincan'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların ise Erzurum'da 2, Erzincan'da 9, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 2, Ardahan'da 3, Iğdır'da 4, Ağrı'da 5 derece olacağı tahmin ediliyor.

Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ise Palandöken'de 49, Konaklı'da 33, Sarıkamış'ta 31 santimetre ölçüldü.

DOĞU ANADOLU'DAKİ 4 İL İÇİN ÇIĞ, BUZLANMA VE DON UYARISI

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için çığ, buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava, parçalı ve az bulutlu olacak.

Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don olayı ile gün boyu yer yer sis ve pus hadisesi beklenen bölgede hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar, doğu ve kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette, Van Gölü'nde de doğu ve kuzeydoğudan saatte 20-50 kilometre kuvvetinde esecek.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van'da 4, Bitlis ve Hakkari'de 2, Muş'ta sıfırın altında 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile kar erimesi, dik eğime sahip ve yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

MUŞ'TA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU

Muş'ta etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Muş-Bitlis ve Muş-Bingöl kara yollarında denetim yapan ekipler, sürücüleri dikkatli olmaları hususunda uyardı.

Muş Ovası'nı kaplayan sis bulutu, güzel görüntüler oluşturdu.