Uyarılar peş peşe geldi! İstanbul'da yaşayanlar dikkat: Bu iki güne dikkat

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Megakent İstanbul için güncel hava durumu tahmini yayımlandı. Buna göre önümüzdeki hafta yağış bekleniyor. Meteoroloji'nin raporuna göre pazartesi günü gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. AKOM'dan yapılan paylaşımda ise hem pazartesi hem de çarşamba günü havanın yağmurlu olacak. AKOM'un yağış miktarı verisine göre pazartesi günü beklenen yağışta 10-20 kg yağış miktarı öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Burdur ,Isparta, Konya, Düzce, Bolu, Karabük ve Hakkari çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Trakya, Çanakkale, Balıkesir, İzmir ve Manisa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi tahmin ediliyor. Ülkemizin batı ve iç kesimlerinde toz taşınımı görüleceği bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege'de öğle saatlerinde kuvvetli esmesi bekleniyor.

UYARILAR

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Yurdun batı kesimlerinde toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.