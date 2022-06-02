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Uyarılar peş peşe geldi! Gökyüzü kızıla döndü! Birçok ilde durum aynı

#Toz Taşımı#Gaziantep#Hatay

Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa ve Adana’da etkili olan Suriye kaynaklı toz taşınımı, gökyüzünü kızıla döndürdü.

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Öğle saatlerinden itibaren Suriye’den gelen toz taşınımı başta Hatay'ın kent merkezi ve ilçeleri olmak üzere, Kahramanmaraş'ın genelinde, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Adana'nın da Kozan ve Saimbeyli ilçelerinde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre toz taşınımının yarın akşam saatlerine kadar Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadoluda etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış, görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması istendi.

Uyarılar peş peşe geldi Gökyüzü kızıla döndü Birçok ilde durum aynı

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"YAŞLILAR DIŞARIYA ÇIKMAMALI"

Veli Kılınç isimli vatandaş, konuyla ilgili, "Ortadoğu'dan gelen bir toz bulutu Kahramanmaraş’ı sarmış durumda. Durum biraz sıkıntılı. Yaşlıların dışarıya çıkmamaları lazım. Tozdan dolayı hava kirliliği bayağı var Kahramanmaraş’ta” dedi.

Uyarılar peş peşe geldi Gökyüzü kızıla döndü Birçok ilde durum aynı

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#Toz Taşımı#Gaziantep#Hatay

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