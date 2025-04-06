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Uyarılar art arda geldi! İstanbul'da yağışlı hava için tarih belli oldu! Ankara'da aşırı soğuk alarmı

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Soğuk Hava
Uyarılar art arda geldi İstanbulda yağışlı hava için tarih belli oldu Ankarada aşırı soğuk alarmı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 15:56

Meteoroloji ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yarından itibaren ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 4 ila 10 derece altına düşeceğini bildirdi. AKOM da yağışlı hava için İstanbulluları uyardı.

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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda, yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş bekleniyor.

Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek yurtta, sıcaklıklar batı kesimlerde mevsim normallerinin 4-6 derece, diğer bölgelerde ise 8-10 derece altına inecek.

Yüksek kesimler başta olmak üzere kuzey, iç ve doğu bölgelerde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Soğuk hava batıda hafta sonuna kadar, diğer bölgelerde ise gelecek hafta başına kadar etkisini gösterecek.

Ayrıca Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında zirai don riski bulunuyor.

ANKARA'DA SICAKLIK 0'IN ALTINA DÜŞECEK

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En düşük sıcaklığın Ankara'da sıfırın altında 2, İstanbul'da 2, İzmir'de 5, Konya'da sıfırın altında 2, Antalya'da 8, Bolu'da sıfırın altında 2, Samsun'da 4, Trabzon'da 3, Erzurum'da sıfırın altında 6, Malatya'da sıfırın altında 1 ve Diyarbakır'da 3 derece olması bekleniyor.

BİR UYARI DA AKOM'DAN

AKOM'dan gelen açıklamada ise, 'İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun tamamına yakın bölümünde yeni haftayla birlikte sıcaklık değerlerinde 6-9 °C düşüşlerle sıcaklık değerlerinin 5-12 °C aralığında mevsim normallerinin altında, havanın ise hafta boyunca yağmurlu olması beklenmektedir.' ifadeleri kullanıldı.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Soğuk Hava

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