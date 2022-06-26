Uyarılar arka arkaya gelmişti! Yağış başladı, gece daha da şiddetlenecek

ZONGULDAK: kısa süren kuvvetli yağışta Acılık Deresi taştı. Çaydamar Mahallesi’ndeki yediemin otoparkındaki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi, caddeler suyla doldu.
SİNOP: Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu.
PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞIN SÜRESİ 36 SAATİ GEÇECEK
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece (Pazar) 21:00'de Sinop'un batısında Ayancık ve Türkeli civarında başlayacak şiddetli yağış şiddetlenerek yarın (pazartesi) tüm gün Batı Karadeniz sahil ve iç kesimlerini de (Cide, Amasra, Bartı, Zonguldak, Taşköprü, Boyabat) etkileyecek. Şimdiden tedbir alınmalıdır" ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK canlı yayınında beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarılarda bulundu. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...
Daha kuvvetli yağışlar başlamadı, biz 2 gündür bu anonsu yapıyoruz zaten. Esas yağış akşam saatlerinde başlayacak. Saat 8-9 gibi Sinop Ayancık'ta başlayacak daha sonra bu yağış batıya doğru hareket edecek. Karadeniz'in iç bölgelerini de etkileyecek. Bu yağışın miktarı epey var. Yağışın süresi de 36 saati geçecek. 3 günlük bir yağış gözüküyor.
"UMARIM GEÇEN SENEKİ GİBİ OLMAZ"
Geçen sene şöyle oldu; Ayancık'ta 3 günde 250 kilogram Yağmur yağdı, Bozkurt'ta 220 kilogram yağmur yağdı. Burada iki tane önemli konu var; birisi şehir selleri diğeri taşkınlar. Bu taşkınlarda önemli olan ders almak ve dere yataklarından uzaklaşmamız lazım. Başka türlü bunun önüne geçemezsiniz. Eğer yeşil alanları ortadan kaldırırsak suyu çekemez şehir ve şehir baskınlarına neden olur. Karadeniz'de olanlar dere taşkınlarıdır ve bu daha tehlikelidir. Umarım geçen seneki gibi olmaz ama ona benzeyen bir durum var. Gece ve yarın olacak yağışlar çok önemli. Bartın, Cide, Bozkurt, Ayancık'a 250 kilogramı da geçecek bir yağış olacak. Bu sistem 2, 2 buçuk gün orada olacak ve şiddetlenerek devam edecek. Salı günü öğlene kadar devam edecek.
METEOROLOJİ 'KIRMIZI KOD' UYARISI YAPTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşları uyararak, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı. Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor" açıklamasını yaptı.