Uyarılar arka arkaya gelmişti! Yağış başladı, gece daha da şiddetlenecek

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ZONGULDAK: kısa süren kuvvetli yağışta Acılık Deresi taştı. Çaydamar Mahallesi’ndeki yediemin otoparkındaki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi, caddeler suyla doldu.





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Kent merkezinde etkili olan sağanakta kent merkezinden limana akan Acılık Deresi’nde sular yükseldi. Taşan dere Çaydamar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkının istimlak duvarını çökertti. Duvarın çökmesiyle küçük çaplı toprak kayması meydana gelirken park halindeki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi. Yıkılan duvarın yakınlarında bulunan araçlar ise çekici ile güvenli noktalara alındı. Akıntıyla taşınan taş ve ağaç parçaları dere kenarında bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki yaya köprüsünde hasara sebep oldu, dereden taşan su caddeyi doldurdu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücüler göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri su taşkınından etkilendi. Zonguldak Belediyesi önünde Acılık Deresi'nden geçmeye olanak sağlayan yaya köprüsü de ekiplerce şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlar olabilecek ani su baskını ve sele karşı uyarıldı.Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle 24 saatte metrekareye 38 kilogram yağış düştü. Sağanak yağış sonrasında Bartın-Amasra, Bartın-Zonguldak ve Bartın-Karabük yolunda su birikintisi oluştu. Bartın- Amasra yolunda suı içinde mahsur kalan otomobiller itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Orduyeri Mahallesi'ndeki yamaçlardan gelen sel suları nedeniyle ana yol sular altında kalırken, yol ortasında otobüs ve bazı araçlar mahsur kaldı. Ekipler araçlardaki insanları tahliye ederek, güvenli bölgeye aldı. Kent merkezindeki çok sayıda ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı. Bazı evlerde mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Öte yandan Bartın Valiliği, etkisini arttırarak devam etmesi beklenen yağmur yağışı nedeniyle yarın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılacağını bildirdi.

SİNOP: Türkeli ilçesinde, dün gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışın ardından denizde hortum oluştu.





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Kirtozaltı açıklarında denizde oluşan hortum vatandaşlarca görüntülendi. Hortum tonlarca su kütlesini havaya kaldırarak etrafından çevirdi. Sahil kıyısına kadar ilerleyen hava olayı bir süre panik oluşturdu. Yaklaşık 10 dakika süren hortum esnasında nefesler tutuldu. Hortum neyse ki karaya ulaşmadan etkisini yitirdi. Çevrede ikamet eden vatandaşlar da rahat bir nefes aldı.

PROF. DR. ŞEN: YAĞIŞIN SÜRESİ 36 SAATİ GEÇECEK

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu gece (Pazar) 21:00'de Sinop'un batısında Ayancık ve Türkeli civarında başlayacak şiddetli yağış şiddetlenerek yarın (pazartesi) tüm gün Batı Karadeniz sahil ve iç kesimlerini de (Cide, Amasra, Bartı, Zonguldak, Taşköprü, Boyabat) etkileyecek. Şimdiden tedbir alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Şen, CNN TÜRK canlı yayınında beklenen kuvvetli yağışlara ilişkin uyarılarda bulundu. İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları...

Daha kuvvetli yağışlar başlamadı, biz 2 gündür bu anonsu yapıyoruz zaten. Esas yağış akşam saatlerinde başlayacak. Saat 8-9 gibi Sinop Ayancık'ta başlayacak daha sonra bu yağış batıya doğru hareket edecek. Karadeniz'in iç bölgelerini de etkileyecek. Bu yağışın miktarı epey var. Yağışın süresi de 36 saati geçecek. 3 günlük bir yağış gözüküyor.

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"UMARIM GEÇEN SENEKİ GİBİ OLMAZ"

Geçen sene şöyle oldu; Ayancık'ta 3 günde 250 kilogram Yağmur yağdı, Bozkurt'ta 220 kilogram yağmur yağdı. Burada iki tane önemli konu var; birisi şehir selleri diğeri taşkınlar. Bu taşkınlarda önemli olan ders almak ve dere yataklarından uzaklaşmamız lazım. Başka türlü bunun önüne geçemezsiniz. Eğer yeşil alanları ortadan kaldırırsak suyu çekemez şehir ve şehir baskınlarına neden olur. Karadeniz'de olanlar dere taşkınlarıdır ve bu daha tehlikelidir. Umarım geçen seneki gibi olmaz ama ona benzeyen bir durum var. Gece ve yarın olacak yağışlar çok önemli. Bartın, Cide, Bozkurt, Ayancık'a 250 kilogramı da geçecek bir yağış olacak. Bu sistem 2, 2 buçuk gün orada olacak ve şiddetlenerek devam edecek. Salı günü öğlene kadar devam edecek.

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METEOROLOJİ 'KIRMIZI KOD' UYARISI YAPTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, kuvvetli yağış ile ilgili vatandaşları uyararak, "Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı. Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor" açıklamasını yaptı.