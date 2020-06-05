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Selda Hatun TAN - DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 13:29,Son Güncelleme:

Uyarıda bulunan güvenlik görevlisinin saçından tutup boğazına sarıldı... Tutuklandı!

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Uyarıda bulunan güvenlik görevlisinin saçından tutup boğazına sarıldı... Tutuklandı!
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İzmit'te, tramvaya maskesiz binmeye çalıştığı için kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını saçından tutup, boğazına sarılarak darp eden ve kendisini gözaltına alan polislere de direnen E.F., 'Kamu görevlisine görevini yaptırmama, kamu görevlisine mukavemet' suçlarından tutuklandı.

Dün, tramvaya binen E.F.'nin maske takmadığını gören yolcular uyarıda bulundu.

Tramvay, Halkevi durağına geldiğinde durakta görevli güvenlik görevlilerine durum aktarıldı. Güvenlik görevlisi, E.F.’ye maske takmasının zorunlu olduğunu, maskesi olmadan seyahat edemeyeceğini bildirdi. E.F. kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadının saçından tutup, boğazına sarılarak darp etmeye başladı.

Tramvayda bulunanlar durumu polise bildirdi. Hemen durağa gelen polis ekipleri, E.F.'yi tramvay içerisinde gözaltına aldı.

E.F. polis ekiplerine de mukavemet gösterirken, ters kelepçelenerek Saraybahçe Polis Merkezi’ne götürüldü. Güvenlik görevlisi ve şahitlik yapmak isteyen yolcular da ifade vermek üzere polis merkezine geldi.

Uyarıda bulunan güvenlik görevlisinin saçından tutup boğazına sarıldı... Tutuklandı

Emniyetteki işlemlerin ardından E.F. adliyeye sevk edildi. E.F. 'Kamu görevlisine görevini yaptırmama, kamu görevlisine mukavemet' suçlarından tutuklandı.

E.F.'ye ayrıca, maske takmaması ve sosyal mesafeyi ihlal etmesi suçlarından para cezası kesildi.

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