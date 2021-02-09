Uyarı tabelaları ve demir çitler işe yaramadı! Yeni önlem alındı

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Diyarbakır'da UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki 5 bin yıllık ve 5 kilometre uzunluğundaki surlar, üzerinde fotoğraf çekme isteğiyle zaman zaman ölümlerle sonuçlanan düşme vakalarıyla gündeme geliyor. Yüksekliği 10 ile 12 metre arasında değişen surlara çıkılmasının önlemek amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nce uyarı tabelaları asılırken, merdivenler de demir çitlerle çevrildi. Bu önlemlere rağmen demir çitler kesilerek ve kırılarak surlara çıkılmaya devam edilmesi üzerine merdiven girişleri, bu kez sac bariyerlerle kapatıldı. Hz. Süleyman Camisi ve İçkale'nin de bulunduğu park alanına gelenler, bu önlem üzerine çıkamadıkları surların diplerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

'BAKIP BAKIP GERİ GİDİYORUM'

Alınan önlemler yüzünden surlara çıkamadığını dile getiren Fatma Durmuş, "Yapacak bir şey yok. Aslında önlem almak güzel ama hepsini değil de yarısını kapatsalardı. İnsanlar surların üzerinde yürürken sağa sola bakmıyorlar. Geldim, bakıp bakıp geri gidiyorum. Yukarı çıkamıyorum" dedi.

Özbekistan'dan gelen Sitora Xejayeva da önlem alınmasının güzel olduğunu belirterek, "Fotoğraflar çektirdik, memnun kaldık. İnşallah yine geleceğiz" diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Yusuf Canpolat ise surlara çıkamadıklarını belirterek, üzerinde fotoğraf çektiremeden İstanbul'a döneceğini söyledi.