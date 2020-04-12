Uyarı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Uyarının Eş Anlamlısı

Uyarı kelimesinin kökeni Türkçedir. Kelimenin TDK'ya göre de eş anlamlı kelimesi bulunuyor. Uyarı kelimesinin 5 tane eş anlamlısı bulunuyor. Uyarı kelimesi günlük hayatta çok kullandığımız bir kelimedir.

Zaman zaman yerine farkında olarak veya olmayarak eş anlamlarını da kullanıyoruz. Günlük hayatta dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimeler bulunuyor. Dolayısıyla dilimize geçmiş kelimeleri de yine aynı şekilde uyarı kelimesinin yerine kullanabiliyoruz.

Uyarının Eş Anlamlısı

Uyarı kelimesinin eş anlamlısı haberdarlıktır. Bir diğer eş anlamlısı ise ihtar kelimesidir. Ayrıca ikaz, tembih, uyarma gibi eş anlamları bulunuyor. Bu eş anlamları birbirlerinin yerine kullanılabilir. Uyarı kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı ise genellikle ikaz kelimesidir.