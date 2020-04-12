Uyarı Kelimesinin Eş Anlamlısı Nedir? Uyarının Eş Anlamlısı
Türkçe kelime dağarcığı bakımından oldukça zengin bir dildir. Her kelimenin hemen hemen eş anlamlısı bulunur. Uyarı kelimesi de son zamanlarda internette en çok eş anlamlısı araştırılan kelimedir. Uyarı kelimesinin eş anlamlısı birbirinin yerine kullanılabilir. Dilimizde pek çok yabancı kelime bulunuyor. Dolayısıyla bu kelimelerin anlamlarını bilmekte fayda var. Peki, uyarı kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte uyarı kelimesine dair tüm bilgiler.
Uyarı kelimesinin kökeni Türkçedir. Kelimenin TDK'ya göre de eş anlamlı kelimesi bulunuyor. Uyarı kelimesinin 5 tane eş anlamlısı bulunuyor. Uyarı kelimesi günlük hayatta çok kullandığımız bir kelimedir.
Zaman zaman yerine farkında olarak veya olmayarak eş anlamlarını da kullanıyoruz. Günlük hayatta dilimize yabancı dillerden geçmiş kelimeler bulunuyor. Dolayısıyla dilimize geçmiş kelimeleri de yine aynı şekilde uyarı kelimesinin yerine kullanabiliyoruz.
Uyarının Eş Anlamlısı
Uyarı kelimesinin eş anlamlısı haberdarlıktır. Bir diğer eş anlamlısı ise ihtar kelimesidir. Ayrıca ikaz, tembih, uyarma gibi eş anlamları bulunuyor. Bu eş anlamları birbirlerinin yerine kullanılabilir. Uyarı kelimesinin en çok kullanılan eş anlamlısı ise genellikle ikaz kelimesidir.
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